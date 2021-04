L’escroquerie du vendeur Amazon Ghost qui se vend à moitié prix: voici comment cela fonctionne | La technologie

Avec des dizaines de milliers de vendeurs tiers et des millions de produits à vendre, Amazon est le plus grand marché au monde. Et tout comme dans les marchés de rue ou les centres commerciaux, les pickpockets et autres criminels se déplacent comme un poisson dans l’eau, Les escrocs qui essaient de tirer parti des acheteurs les moins méfiants peuvent être trouvés sur Amazon.

C’est ce suivi qui nous a permis de détecter ces jours-ci une fraude qui n’est pas nouveau, mais qui est toujours actif: celui des vendeurs fantômes qui vendent à moitié prix sur Amazon et n’expédient jamais la marchandise.

Vous penserez qu’il suffit de demander le retour via Amazon et le tour est joué … Mais ce n’est pas si simple, car l’argent n’est pas passé par Amazon. Intrigué?

Nous vous expliquerons en quoi consiste cette arnaque, comment la détecter, comment l’éviter et que faire si vous avez été trompé et victime d’une arnaque pour des montants pouvant dépasser 800 euros.

L’arnaque des vendeurs tiers sur Amazon

Le “modus operandi”

Qu’est-ce que l’arnaque Amazon Ghost Sellers?

Il s’agit de des fournisseurs externes qui vendent des produits hautement désirables et recherchés, à moitié prix. Principalement des ordinateurs portables, des téléviseurs, des appareils photo, des cartes graphiques, mais aussi des réfrigérateurs, des vélos et en été, même des piscines gonflables.

Ce sont des produits qui ont une certaine valeur, de sorte que même si le prix est une bonne affaire, avec une réduction de 50% ou même plus, le produit coûte encore plus de 400 ou 500 euros.

Nous le détectons en suivant les produits du moment d’Amazon, qui sont les articles les plus vendus en magasin à tout moment. Comment ces escroqueries sont à un prix très avantageux Ils vendent beaucoup en peu de temps et c’est pourquoi ils figurent sur cette liste.

Ici vous pouvez voir une capture d’écran que nous avons faite de ces ventes fantômes, où trois ordinateurs portables et deux cartes graphiques sont vendus à des prix ronds de 400 et 500 euros, malgré des spécifications très différentes. Son prix réel est entre 40 et 100% plus élevé:

Nous avons déjà identifié le crochet: Des produits très demandés à des moments précis (cartes graphiques et portables en pandémie, piscines en été), à des prix très réduits.

La fraude

Jusqu’à présent, tout semble normal. Le produit est très réduit mais ce n’est pas non plus un cadeauIls ne vous vendent pas un ordinateur portable pour 50 euros mais pour 500 euros, bien que son prix réel soit de 1000 euros. Chez Amazon, les bonnes affaires abondent, il n’est donc pas si rare de trouver ces prix.

Si vous regardez le fichier de stockage, ils ont toujours de bonnes opinions. Dans la plupart des cas, parce que ces opinions sont réelles, comme nous allons le voir.

Mais l’arnaque commence à se matérialiser lorsque vous entrez dans le fichier du produit et lisez la description. Là, il est expliqué que si vous payez via Amazon, le paiement sera annulé, avant de payer, vous devez contacter le vendeur par e-mail. On peut le voir dans cette véritable arnaque que raconte le forero thewildmatt sur le forum photographique Fujistas.

Une variante de ceci est que si vous avez déjà effectué le paiement, ils vous envoient un e-mail usurpant l’identité d’Amazon où ils disent qu’il y a eu un problème avec le paiement, que vous recommencez via un lien dans cet e-mail.

Si cela semble déjà suffisant pour éveiller les soupçons, de nombreux acheteurs, tentés par le prix bas et encouragés par les bonnes notes du magasin, décident de passer à autre chose.

Si vous n’effectuez pas le paiement via Amazon (ou si le vendeur l’a annulé) et que vous le contactez par e-mail, c’est à ce moment que l’arnaque commence. Ils vous envoient un e-mail très similaire à ceux d’Amazon avec le processus de paiement mais, et c’est là que réside le problème, ils vous demandent d’effectuer le paiement par virement:

Comme vous pouvez le voir, ils imitent les e-mails d’Amazon mais ont des noms légèrement différents: ce ne sont pas amazon.es ou amazon.com, mais az-amazon.

Si vous effectuez le paiement, vous avez déjà été chassé. Ils reçoivent de l’argent dans leur banque sans passer par Amazon et ils ne vous enverront jamais le produitsimplement parce qu’ils ne l’ont pas. Ils vous donneront quelques jours pour sécuriser l’argent, en disant que la commande est en route, puis ils disparaîtront.

L’histoire se répète

Comme nous l’avons mentionné, nous avons détecté cette arnaque ces jours-ci, en avril 2021. Mais nous l’avons suivie en ligne au moins jusqu’en 2019, telle qu’elle apparaît dans le forum des vendeurs d’Amazon lui-même.

C’est un type de vol qui soulève de nombreuses questions:

Pourquoi cela continue-t-il à se produire après si longtemps?

Pourquoi certains de ces comptes sont-ils toujours actifs après avoir été signalés?

Pourquoi ces vendeurs, s’ils sont des escrocs, obtiennent-ils des notes aussi élevées?

Comptes vendeurs piratés

Toutes ces questions se répondent si nous réalisons une chose: ce ne sont pas des comptes créés par des cybercriminels pour arnaquer, mais comptes piratés de vendeurs légaux.

À l’aide de techniques de phishing, de logiciels malveillants, d’espionnage, etc., les cybercriminels obtiennent les clés auprès de fournisseurs légaux. Ils prennent le contrôle de votre compte et introduisent de faux produits dans votre magasin. Certains d’entre eux s’accumulent jusqu’à 60000 faux produits.

En un ou deux jours, qui est généralement le temps qu’il faut au vendeur légal pour signaler et qu’Amazon agit, ils essaient d’arnaquer tout ce qu’ils peuvent, avant qu’Amazon ne prenne le contrôle du compte piraté.

Pour cette raison, ces vendeurs fantômes ont de bonnes critiques, car étaient légaux avant d’être piratés. Et pour la même raison, le magasin continue de fonctionner après avoir été piraté: Amazon l’a renvoyé au vendeur d’origine et poursuit ses activités.

Mais comment Ces hacks continuent de se produire, l’arnaque s’est maintenue au fil du temps.

Bien que ce soit généralement la méthode la plus courante, il existe également des cas de comptes marchands frauduleux créés à cet effet, mais ce n’est pas courant car cela nécessite plus de travail que les hacks.

Comment repérer un vendeur fantôme

Par chance ces types d’escrocs utilisent toujours la même méthode, ils sont donc faciles à repérer. Nous avons déjà donné quelques indices.

Ils sont fournisseurs externes, ce ne sont pas des produits vendus par Amazon ou via Amazon. Surtout Allemands et français, Mais il y a tout.

Ils vendent des produits très demandés selon la saison, avec une remise de 40 ou 50%. Très bon marché mais sans être un cadeau suspect. Maintenant dans la pandémie, les ordinateurs portables, les cartes graphiques et les téléviseurs, mais il y a des mois, il s’agissait d’appareils photo, de vélos, de piscines, etc.

Ce ne sont jamais des produits très bon marché, et Ce sont toujours des prix ronds: 300, 400, 800 euros.

Ils peuvent être trouvés assez facilement sur les produits du moment d’Amazon dès le matin, car ils ont tendance à exécuter leurs offres la nuit.

Le point clé est que ils n’acceptent pas les paiements via Amazon et vous demandent de les contacter via un e-mail externe à Amazon.

Si vous payez via Amazon, ils annulent votre commande. Ils Ils vous envoient un email avec un lien pour payer, presque toujours par virement, mais cela peut se faire par PayPal ou par un autre moyen de paiement entre particuliers.

La protection est donc simple: ne jamais contacter un vendeur extérieur à Amazonet ne payez jamais depuis l’extérieur d’Amazon.

Que dois-je faire s’ils m’escroquent

Si malgré les signes que vous êtes tombé dans l’arnaque, la consolation est que cela est arrivé à de nombreuses personnes. En fait Amazon lui-même vous avertit déjà lorsque vous allez finaliser un achat auprès d’un vendeur externe: Vous ne devez pas accepter les paiements en dehors d’Amazon:

Et c’est un problème pour les arnaqués, car Amazon indique clairement que Si vous payez en dehors d’Amazon, vous n’avez pas à être responsable de l’arnaque, car il s’agit d’une transaction externe.

Maintenant que l’arnaque a été produite dans la boutique Amazon par un cybercriminel qui s’est faufilé dans votre plate-forme, vous avez la responsabilité, donc presque toujours Amazon répondra et vous rendra votre argent.

Mais entre vous réclamez, ils vérifient la plainte, et ils retournent l’argent fraudé, 15 ou 20 jours peuvent s’écouler dans lequel vous n’avez plus de pâtes.

Les étapes à suivre sont simples. Accédez à votre compte Amazon, entrez votre profil, accédez à l’aide et contactez Amazon. Mieux par téléphone:

Ils vous donneront les étapes à suivre et après avoir expliqué ce qui s’est passé et vérifié le compte du vendeur, vous ne devriez avoir aucun problème à récupérer votre argent.

Personne n’aime être trompé, surtout en matière d’argent. Alors maintenant que tu sais comment ça marche Arnaque des vendeurs de fantômes sur Amazon, vous pouvez facilement l’éviter.