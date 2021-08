L’ESG est l’une de nos plus grandes opportunités de croissance : PDG de S&P Dow Jones

in

L’investissement environnemental, social et de gouvernance fait sensation dans le monde de l’indexation.

iShares de BlackRock a prédit que les investissements dans l’espace atteindraient 1 000 milliards de dollars d’ici 2030. Il est déjà sur la bonne voie pour une année record en 2021, avec plus de 21 milliards de dollars d’entrées juste au premier trimestre.

Le plus grand fournisseur d’indices au monde a également de grands projets.

“Nous traitons l’ESG comme l’une de nos plus grandes opportunités de croissance”, a déclaré lundi le PDG de S&P Dow Jones Indices, Dan Draper, à “ETF Edge” de CNBC.

“Nous constatons une forte demande en Europe autour du climat en particulier et maintenant cela commence à se traduire également aux États-Unis”, a-t-il déclaré.

S&P Dow Jones propose actuellement 39 indices ESG couvrant les considérations ESG de base, spécifiques au climat et thématiques. Il dispose également de son propre système de notation, renforcé par son acquisition en 2016 de la société de données Trucost.

La Securities and Exchange Commission examine comment les fournisseurs d’indices définissent l’ESG, mais avec beaucoup d’entre eux utilisant ou développant déjà leurs propres systèmes de notation, cela peut s’avérer difficile à réglementer, a déclaré Tom Lydon, PDG d’ETF Trends et de la base de données ETF, dans la même interview.

“À l’heure actuelle, nous sommes si loin avec tant de références et de stratégies différentes, il va vraiment être difficile pour la SEC d’établir une normalisation et une réglementation sur la définition de l’ESG”, a-t-il déclaré.

Lydon et Draper se concentrent également sur les crypto-monnaies.

Lydon a récemment vendu ETF Trends et ETF Database au fournisseur d’indices Alerian et s’est associé à Michael Novogratz de Galaxy Digital, un investisseur crypto bien connu, pour développer des indices dans l’espace brûlant des actifs numériques.

« L’année dernière, de nombreux conseillers s’intéressaient aux matières premières, s’inquiétaient de la hausse des taux d’intérêt, de l’inflation. Ils s’intéressaient également aux infrastructures. Et tous ces domaines étaient un peu en avance sur leur temps. dit Lydon.

“Nous pouvons partager ces informations avec les émetteurs pour les aider peut-être à faire un meilleur travail dans certains de leurs indices actuels, mais aussi les aider à combler les trous ou les lacunes dans leur gamme spécifique à ce que recherchent les conseillers et les investisseurs.”

Jusqu’à présent, Alerian et ETF Trends ont lancé huit indices regroupant des sociétés de blockchain, des propriétaires de crypto, des sociétés qui permettent des transactions crypto, des mineurs, des contrats à terme et plus encore.

S&P Dow Jones était en avance sur la courbe, lançant ses propres index Bitcoin, Ethereum et crypto à large base à la fin de l’année dernière.

“Ces indices sont sur le marché. Ils établissent des antécédents et … nous sommes ravis d’avoir les indices disponibles pour divers types de produits d’investissement – dérivés, ETF, et ainsi de suite”, a déclaré le PDG Draper.

