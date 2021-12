L’eShop de Nintendo a connu des pannes à Noël (encore)

Si vous avez rencontré des problèmes au cours des derniers jours pour accéder au Nintendo eShop, créer des comptes Nintendo, utiliser certains services d’abonnement, télécharger ou jouer à des jeux en ligne, vous n’êtes pas seul. Avant la période des vacances, Nintendo a (en quelque sorte) averti tout le monde qu’ils pourraient rencontrer des problèmes, et bien sûr, les serveurs de la société se sont effondrés sous le volume considérable de personnes essayant d’accéder à ses services en ligne lorsque le jour de Noël est arrivé.

Nintendo a envoyé le message suivant à l’époque – remerciant les clients pour leur compréhension, et bien que les problèmes aient finalement été résolus, les messages d’erreur ont frustré et empêché de nombreuses personnes d’acheter des jeux en ligne et de profiter de leur nouvel appareil.

Nous sommes conscients que les joueurs rencontrent des erreurs lors de l’accès au Nintendo eShop et nous nous efforçons de résoudre le problème dès que possible. Merci de votre compréhension et veuillez consulter notre page État du réseau pour les dernières mises à jour.https://t.co/KnM0g7z7jn— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 25 décembre 2021

Les pannes de l’eShop ne se limitaient pas non plus à la Nintendo Switch. Ils ont également impacté les services 3DS et Wii U. De nombreux fans de Nintendo sur les réseaux sociaux l’ont qualifié de « tradition de Noël », et pour être honnête, ce n’est pas la première fois que quelque chose comme cela se produit pendant la saison des vacances.

Cela fait suite aux problèmes de Switch Online plus tôt ce mois-ci – liés aux pannes d'Amazon Web Service. Comment les services en ligne de Nintendo ont-ils été pour vous ces derniers jours ?