« L’eShop est juste beaucoup trop lent » – Deku Deals Creator sur la vitrine de Nintendo Switch

Image : La vie de Nintendo

Pendant les vacances, nous republions certains de nos meilleurs reportages, interviews, articles d’opinion et points de discussion des 12 derniers mois de la part du personnel et des contributeurs – des articles qui, selon nous, représentent notre meilleur de 2021. Vous y trouverez notre mélange habituel de prévenance, de frivolité, d’expertise rétro, de nostalgie du jeu et, bien sûr, d’enthousiasme pour tout ce qui concerne Nintendo. Profitez!

La plupart des fans conviendraient que l’eShop actuel de Nintendo pour Switch pourrait nécessiter du travail. Bien sûr, cela sert bien son objectif d’un point de vue purement transactionnel, mais il y a des problèmes criants au cœur de celui-ci. La mise en page rend difficile la navigation et la recherche de nouveaux titres intéressants. Les avis des utilisateurs étaient une fonctionnalité, jusqu’à ce que Nintendo décide que l’eShop était mieux sans eux. Pire encore, il n’y a pas de musique entraînante. La société n’a jamais été complètement au courant de ses offres en ligne, mais même compte tenu du fait que le grand nombre de jeux sur le système est lié à créer des problèmes de découvrabilité, il serait difficile de soutenir que sa dernière itération de l’eShop est également son plus grand.

Heureusement pour nous, cela ne signifie pas que les acheteurs numériques doivent souffrir pendant toute la durée de cette génération. Un fan nommé Michael Fairley a décidé d’intervenir là où Nintendo ne le fera pas et de créer un site extrêmement utile pour aider les propriétaires de Switch à trouver les meilleurs prix pour les jeux et le matériel qu’ils souhaitent. Deku Deals est devenu l’étalon-or indiscutable pour la recherche d’achats sur Nintendo Switch, nous avons donc pensé parler avec Michael pour discuter plus longuement de son site et choisir son cerveau concernant les propres efforts de Nintendo dans l’espace de la vitrine numérique.

Nintendo Life : Tout d’abord, pouvez-vous prendre quelques instants pour vous présenter ?

Salut! Je m’appelle Michael Fairley et je dirige Deku Deals en tant que projet individuel depuis 2018. Je vis à Seattle, dans l’État de Washington, et je suis développeur de logiciels professionnel depuis une dizaine d’années. Pendant mon temps libre, j’aime jouer à des jeux vidéo, écouter des podcasts, lire des livres et écrire du code.

Comment avez-vous vécu la gestion de Deku Deals ?

Exécuter Deku Deals est à la fois l’une des choses les plus gratifiantes et les plus difficiles que j’ai jamais faites. Certains jours, je suis vraiment fier de tout ce que j’ai accompli avec le site. D’autres jours, je regarde ma liste de choses à faire et je me sens dépassé. Mais en général, j’aime résoudre des problèmes complexes, et les utilisateurs du site me font toujours avancer, alors appelons ça un net-positif.

Le cas échéant, quels sont les défis imprévus qui vous ont surpris ?

Traiter des données complexes/désordonnées est l’une des parties les plus compliquées de l’exécution de Deku Deals. Quelques exemples : un jeu avec « 2 » dans son nom peut être répertorié chez certains détaillants avec « II » ou « Deux » à la place ; il peut y avoir différentes versions du même jeu dans différentes régions — parfois avec des dates de sortie ou des noms légèrement différents ; et dans un cas, il existe en fait deux jeux complètement différents qui portent exactement le même nom. J’ai dû travailler beaucoup pour que mes outils automatisés gèrent ce type de situations (alors que je préférerais de loin passer mon temps à créer des fonctionnalités destinées aux utilisateurs).

En quoi l’état actuel du site diffère-t-il ou s’aligne-t-il sur votre vision d’origine ?

Lorsque j’ai lancé le site pour la première fois, il se concentrait uniquement sur les quelques fonctionnalités que je souhaitais personnellement, à savoir les listes de souhaits et les notifications d’offres pour les jeux Switch. Certaines des principales façons dont il s’est développé au-delà sont tous les outils de recherche et de recommandation pour trouver de nouveaux jeux, pouvoir suivre la collection de jeux que vous possédez et les ajouts récents de PlayStation et Xbox.

Comment la réponse de la communauté a-t-elle affecté vos plans de développement pour les Deku Deals ?

Les demandes des utilisateurs de Deku Deals ont eu un impact énorme sur le site ! Il s’avère que les gens ont beaucoup de préférences différentes sur la façon dont ils achètent des jeux vidéo. Par exemple, certaines personnes ne veulent jamais s’occuper des cartouches et préfèrent n’acheter que des versions numériques de jeux, tandis que d’autres sont très intéressées par le fait d’avoir une collection de jeux sur leur étagère et ne veulent acheter que des copies physiques… alors j’ai ajout d’options pour filtrer l’ensemble du site par format. De même, les enfants ont tendance à avoir beaucoup de temps libre mais pas beaucoup d’argent, ce qui a inspiré la section Bang for your Buck sur le site.

La chose la plus importante dont l’eShop a besoin pour être découvert est de personnaliser les jeux qu’il recommande en fonction des jeux auxquels vous avez joué et que vous avez inscrits sur votre liste de souhaits.

Quelles sont les fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs de votre site que vous n’avez pas encore vues implémentées dans l’eShop ?

La chose la plus importante dont l’eShop a besoin pour être découvert est de personnaliser les jeux qu’il recommande en fonction des jeux auxquels vous avez joué et que vous avez inscrits sur votre liste de souhaits. Steam le fait très bien ; la page d’accueil Steam de tout le monde est complètement différente et elle vous guide très bien vers les jeux qui vous intéressent probablement. En revanche, le Switch eShop montre à tout le monde les mêmes catégories, avec les mêmes jeux, dans le même ordre.

Comment pensez-vous que Nintendo pourrait améliorer l’interface et la convivialité de son eShop ?

Du point de vue de la convivialité, l’eShop est tout simplement trop lent. Les pages prennent beaucoup plus de temps à charger qu’elles ne le devraient, et même les animations fonctionnent mal. Il est également un peu ridicule que la mise en veille de la console pendant que l’eShop est ouverte entraîne généralement sa fermeture avec un message d’erreur la prochaine fois que vous allumez la console.

Pourquoi pensez-vous que Nintendo n’itére pas beaucoup la conception ou les fonctionnalités de sa boutique ?

Je pense qu’il y a plusieurs raisons différentes. 1) Ce n’est pas dans l’ADN de leur entreprise. Les services en ligne de Nintendo n’ont jamais été incroyables. Et il semble que Nintendo vise à sortir la meilleure chose possible, mais ne l’itération pas et ne l’améliore pas après coup. 2) Les différentes succursales régionales de Nintendo fonctionnent indépendamment. Chacun d’eux gère son propre site Web et il existe des moyens complètement différents de parcourir les jeux en ligne pour l’Amérique du Nord, l’Europe et le Japon, qui sont tous complètement séparés de l’application eShop sur la console elle-même. Cela conduit probablement à une attention partagée, à des efforts dupliqués et à des données cloisonnées, les empêchant de proposer une expérience d’achat unifiée et étonnante.

Je pense qu’il est important que Deku Deals continue de fonctionner correctement, d’avoir des données précises et d’être convivial, afin que les gens continuent à vouloir l’utiliser.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités ou les changements sur lesquels vous travaillez ?

L’ajout de PlayStation et Xbox au site a pris six mois de travail. Pendant ce temps, beaucoup de choses se sont cassées, et je n’ai pas priorisé la correction des bugs ou la maintenance du site. Je prends donc un peu de temps pour le faire maintenant. Je pense qu’il est important que Deku Deals continue de fonctionner correctement, d’avoir des données précises et d’être convivial, afin que les gens continuent à vouloir l’utiliser. J’ai quelques nouvelles fonctionnalités en préparation qui devraient être prêtes dans les prochains mois, mais rien que je sois prêt à annoncer publiquement pour l’instant.

Que pensez-vous de l’expansion du développement du site au-delà d’une opération d’un seul homme ?

J’ai beaucoup de sentiments mitigés à ce sujet. D’un côté, Deku Deals est mon bébé dans lequel j’ai mis beaucoup d’amour et d’efforts. Dans le même temps, le site bénéficierait certainement de plus de personnes travaillant dessus, en particulier des personnes ayant des compétences différentes des miennes. Cela arrivera probablement un jour, mais je ne sais toujours pas comment et quand je veux faire cette transition.

Dernière question : à quels jeux avez-vous joué dernièrement ?

Metroid Dread – J’adore la série Metroid, ses défauts et tout. Death Stranding – J’ai récemment eu ma toute première PlayStation et je travaille sur le meilleur des exclusivités PS. Échos de l’oeil DLC pour Outer Wilds – l’un de mes jeux préférés de tous les temps (à ne pas confondre avec Outer Worlds !)

Merci à Michael d’avoir pris le temps de répondre à nos questions — vous pouvez le suivre sur Twitter @michaelfairley. Assurez-vous de visiter Deku Deals et essayez-le aussi; cela vous fera à la fois économiser et dépenser plus d’argent que vous n’auriez jamais cru possible.