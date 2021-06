L’ESIC couvrira les employés contractuels occasionnels des organismes municipaux

« La société ESI a été chargée de traiter la question avec les États / UT, étant le ou les gouvernements appropriés en vertu de la loi ESI, pour la notification de la couverture des travailleurs occasionnels et contractuels dans la ou les sociétés municipales / conseil (s) dans leurs juridictions respectives », a déclaré un communiqué officiel citant le ministre du Travail Santosh Kumar Gangwar.

Le Centre a décidé de soumettre tous les travailleurs occasionnels et contractuels travaillant dans les organes municipaux aux régimes de sécurité sociale gérés par la Société nationale d’assurance des employés (ESIC).

« La société ESI a été chargée de traiter la question avec les États / UT, étant le ou les gouvernements appropriés en vertu de la loi ESI, pour la notification de la couverture des travailleurs occasionnels et contractuels dans la ou les sociétés municipales / conseil (s) dans leurs juridictions respectives », a déclaré un communiqué officiel citant le ministre du Travail Santosh Kumar Gangwar.

Le communiqué indique que pour la région de la capitale nationale de Delhi, le gouvernement central étant le gouvernement approprié en vertu de la loi ESI, le ministère du Travail a déjà émis une telle notification d’« intention » le 7 juin.

Gangwar a déclaré que la couverture ESI des employés occasionnels et contractuels travaillant avec les organismes municipaux contribuerait grandement à fournir une couverture de sécurité sociale à un segment très vulnérable de la main-d’œuvre. Cela contribuera à l’élévation sociale de ce segment de la main-d’œuvre et de leurs familles.

Une fois que les notifications à ce sujet seront émises par les États, les travailleurs occasionnels et contractuels travaillant avec les organismes municipaux pourront bénéficier de toute la gamme des avantages disponibles en vertu de la loi ESI, tels que les indemnités de maladie, les indemnités de maternité, les indemnités d’invalidité, les indemnités pour personnes à charge, les frais funéraires, etc. Ces travailleurs pourront bénéficier de services médicaux dans les 160 hôpitaux d’ESI et plus de 1 500 dispensaires répartis dans tout le pays.

Le régime ESI est actuellement applicable aux établissements manufacturiers non saisonniers employant 10 travailleurs ou plus. Pour les établissements de santé et les établissements médicaux, le seuil limite est de 20 travailleurs ou plus. Dans le régime contributif, un employeur doit payer 3,25% du salaire mensuel payé à un employé tandis que l’employé doit payer 0,75% du salaire.

En vertu du code de la sécurité sociale, adopté au Parlement l’année dernière, le gouvernement a proposé de regrouper les travailleurs des concerts et des plateformes sous ESI. L’adhésion à l’ESIC a également été ouverte aux établissements de moins de 10 salariés relevant du code de la sécurité sociale.

