Lesley Kerkhove remporte le tour de qualification de Wimbledon

23/06/2021

Le 24/06/2021 à 05:01 CEST

Le joueur de tennis néerlandais Lesley Kerkhove, numéro 175 de la WTA, remporté par 7 (7) -6 (0), 6 (4) -7 (7) et 6-1 en deux heures et vingt-neuf minutes pour Maddison français, joueuse de tennis australienne, numéro 140 de la WTA, lors du tour de qualification à Wimbledon. Après ce résultat, nous continuerons à voir le joueur dans la prochaine phase de Wimbledon.

Inglis a réussi à casser le service de sa rivale 2 fois, tandis que la Néerlandaise l’a réussi 5 fois. De même, la joueuse néerlandaise a eu une efficacité de 87% au premier service, a commis 7 doubles fautes et a obtenu 67% des points de service, tandis que son adversaire a obtenu une efficacité de 85%, a commis 2 doubles fautes et a réussi à remporter les 61% de service. points.

Le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) comporte une phase d’accès préliminaire que les joueurs de tennis ayant les scores les plus bas doivent passer pour participer au tournoi officiel. Durant cette partie de la compétition, plus précisément, 128 joueurs de tennis participent. De plus, il se déroule entre le 21 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur.