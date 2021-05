Lesley Moreno Fernandez accuse le procureur de racisme ⋆ .

Une femme du Texas accusée du meurtre de son enfant de 21 mois veut que l’affaire contre elle soit rejetée car, comme elle le prétend, le procureur de district qui la poursuit et le parquet lui-même sont tous deux racistes.

Lesley Renay Moreno Fernandez est accusé du meurtre de son enfant, Nathan Quezada, en mars 2018. La mère du garçon et son père Andrew «Andy» Fernandez, ont été arrêtés et accusés de meurtre en février 2019 après qu’un rapport d’autopsie ait déterminé que le bébé était décédé de multiples fractures aux vertèbres en raison d’une série de traumatismes contondants à diverses occasions.

Selon San Angelo Live, l’avocat de la défense de Moreno Jenny Henley a récemment présenté une requête pour classer l’affaire sur la base de «préjugés et de discrimination ethnique dans les poursuites».

La défense a cité une affaire distincte au rôle du tribunal au service de leur argument selon lequel Moreno, ainsi que M. Fernandez, étaient injustement ciblés en raison de leur appartenance ethnique hispanique.

Dans cette affaire distincte, à partir de janvier de cette année, trois adultes blancs ont été inculpés pour avoir blessé un enfant.

Ces trois adultes, Destiney Harbour, Blouse Dustin, et Cristin Bradley, auraient joué un rôle dans la mort d’un autre enfant. Les allégations spécifiques contre le trio incluent des allégations selon lesquelles l’enfant n’a pas reçu de soins médicaux appropriés au moment où cela était nécessaire et que, à un moment donné, le bébé a été dosé à l’héroïne.

Mais, note les requêtes de la défense, ces trois adultes blancs ne sont poursuivis que pour des blessures graves à un enfant. Moreno et Fernandez sont tous deux accusés de meurtre.

Les images suivantes figuraient dans la requête de la défense:

Procureur de district Allison Palmer poursuit actuellement les deux affaires, a noté la défense, mais seul le couple hispanique est actuellement condamné à la peine de mort, tandis que les accusés blancs dans l’autre cas font face à une forme de punition beaucoup moins sévère s’ils sont reconnus coupables.

Palmer a fait l’objet d’autres controverses dans l’ouest du Texas.

En août 2019, elle a fait l’objet d’une enquête du barreau de l’État du Texas pour faute professionnelle après avoir prétendument exercé des représailles contre un autre avocat qui a remis en question la validité des négociations de plaidoyer dans le comté de Tom Green. Cet avocat, Patricia Stone, a allégué que le bureau de Palmer avait conclu au moins une telle négociation de plaidoyer sous la contrainte d’une incarcération illégale et excessive. Après cela, le bureau du procureur aurait exclu Stone de toutes les négociations de plaidoyer jusqu’à ce que son grief soit réglé.

Quelques jours après l’annonce de cette enquête, Palmer a été interdit de poursuivre un meurtre prétendument commis par une autre femme dont le nom de famille est Moreno.

«Sur la base des informations contenues dans la requête en disqualification d’Allison Palmer, et sur la base du témoignage que j’ai entendu aujourd’hui, je vais décider que Mme Palmer devrait être disqualifiée de la présentation de cette affaire», juge Mike Freeman a gouverné. «Je pense que les tentatives que vous avez essayées de faire, madame Palmer, en fin de match, méritaient d’être félicitées; cependant, je ne peux pas m’empêcher de penser que la procédure régulière exige que vous soyez retiré de l’affaire. “

Henley a également déjà soulevé le racisme pour défendre son client.

Selon le San Angelo Standard-Times, l’avocat a déposé une requête l’été dernier affirmant que la peine de mort était «raciste dans son application».

“[Article 37 of the Texas Code of Criminal Procedure] est inacceptable et dépourvu de toute norme objective pour guider le jury dans sa décision d’appliquer ou non la peine de mort dans un cas particulier en violation du huitième amendement à la Constitution des États-Unis », a ajouté Henley dans la motion – attaquant le solitaire La procédure statutaire post-procès de Star State qui détermine la manière dont les personnes reconnues coupables de crimes capitaux sont finalement punies.

Notamment, les avocats de la défense représentant le couple accusé n’ont pas été payés depuis que Henley a déposé la requête alléguant que le racisme systémique était fatal à l’affaire de l’État. Une motion en janvier de cette année pour destituer le juge chargé de l’affaire a elle-même été rejetée.

La défense n’a pas non plus beaucoup progressé avec cette première requête alléguant le racisme inhérent à la peine de mort en général.

Le tribunal se réunira le 1er juin pour traiter de la dernière motion visant Palmer.

[image via the Tom Green County Sheriff’s Office]

Vous avez un conseil que nous devrions savoir? [email protected]