Lesley Roy jaillit de sa femme américaine avant l’entrée à l’Eurovision

La chanteuse irlandaise de l’Eurovision Lesley Roy a rendu hommage à sa femme américaine Lauren pour l’avoir soutenue après que des trolls du Web l’aient maltraitée.

«Elle était derrière moi quand j’en avais fini et en avait marre de certains des abus en ligne et de certains des commentaires horribles que j’ai reçus», a déclaré la chanteuse Balbriggan cette semaine dans une interview de la Saint Patrick depuis sa maison familiale en Irlande via Zoom pour le fansite Eurovision Eurovoxx.com.

«Elle est ‘Ireland Eurovision!’ plus que moi parfois! Nous avons un parti Eurovision chaque année, donc elle le sait et est tellement investie, donc elle est un grand partisan irlandais de l’Eurovision.

Lauren s’est récemment envolée pour l’Irlande pour soutenir Lesley dans sa candidature à l’Eurovision.

Lesley, qui interprètera sa propre chanson Maps à Rotterdam en mai, est avec Lauren depuis 12 ans et le couple a célébré leur 9e anniversaire de mariage en décembre dernier. Ils vivent à Brooklyn, New York.

Histoire

Pendant ce temps, un documentaire de RTE sur la route de Lesley vers l’Eurovision, retraçant sa déception l’année dernière lorsque le concours a été annulé en raison de la pandémie, devrait être diffusé quelques jours avant qu’elle ne se produise dans la première demi-finale le 18 mai.

«D’une certaine manière, c’est plutôt génial que l’histoire se soit transformée en quelque chose de plus grand», a déclaré Lesley.

Lesley a travaillé avec le producteur-scénariste suédois Philip Strand, de Normandie, Luke Hallgren et Emelie Eriksson sur Maps.

Un EP de Maps et trois autres nouvelles chansons sont prévus après l’Eurovision, a déclaré Roy aux téléspectateurs d’Eurovoxx.

Pendant ce temps, si Lesley doit remporter l’Eurovision, elle doit faire face à une route en montée – alors que les bookmakers de premier plan évaluent ses chances de devenir le premier vainqueur irlandais du concours depuis Eimear Quinn avec The Voice en 1996 à 150/1.

L’entrée de la chanteuse maltaise Destiny, Je Me Casse, sur l’autonomisation des femmes, est le favori actuel avec une cote de 11/4 avec Paddy Power.

Le deuxième favori est la Suisse, où Gjon’s Tears jouera Tout l’Univers avec une cote de 7/2.