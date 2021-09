Lesli Linka Glatter est la nouvelle présidente de la DGA .

Lesli Linka Glatter est la nouvelle présidente de la Directors Guild of America après avoir été élue lors de la convention nationale du syndicat à Los Angeles.

Le cinéaste nominé aux Oscars et aux Emmy Awards a été incontesté et remplace le président sortant Thomas Schlamme.

“Je suis honoré d’avoir été choisi par mes pairs pour servir de président et je m’engage à poursuivre le grand héritage de notre Guilde de protéger les droits économiques et créatifs de nos membres, toujours avec un regard tourné vers l’avenir”, a déclaré Glatter dans un communiqué. « En ces temps de grands changements technologiques et culturels, nous sommes prêts à relever les défis qui nous attendent. Et tout comme nous l’avons fait tout au long de nos 85 ans d’histoire, ensemble, nous l’emporterons. »

Glatter a réalisé des épisodes de séries télévisées telles que “The Morning Show”, “Homeland”, “The Walking Dead”, “Ray Donovan”, “Masters of Sex”, “Mad Men”, “The West Wing” et “NYPD Blue. ”

Elle a réalisé le film « State of Emergency » de 1994 pour HBO ainsi que « Now and Then » (1995) et « The Proposition » (1998).

Glatter a commencé sa carrière à travers l’atelier de mise en scène de l’AFI pour les femmes.

Elle a récemment signé un premier contrat avec Universal et dirige et produit la prochaine série limitée de HBO Max “Love and Death”, avec Elizabeth Olsen.

Glatter, membre du conseil national de la Guilde depuis 2003, s’est joint à la DGA en 1985 et a occupé à deux reprises le poste de vice-président. Elle est également membre de trois comités de négociation : le Western Directors Council, le Creative Rights Committee, et elle siège au PAC Leadership Council depuis plus de 20 ans.

Lors de la convention de la guilde, 160 délégués représentant plus de 18 000 membres de la DGA ont élu une nouvelle liste d’officiers et de membres du conseil d’administration national.

Mary Rae Thewlis a été réélue vice-présidente nationale ; Paris Barclay, ancien président de la DGA, a été élu secrétaire-trésorier. La première vice-présidente Betty Thomas a également été élue; deuxième vice-président Ron Howard; troisième vice-président Barry Jenkins; Quatrième Vice-Président Seith Mann ; Cinquième vice-président Ava DuVernay; la sixième vice-présidente Lily Olszewski ; et la secrétaire-trésorière adjointe Joyce Thomas.

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));