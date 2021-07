Leslie Grace sera Batgirl pour HBO Max – The Chihuahua News – Entre les lignes

Les dirigeants de Warner Bros. et HBO Max, et probablement les dirigeants de DC, n’ont pas mis autant de temps que nous le pensions pour délibérer, et ils ont donc déjà choisi Leslie Grace comme nouvelle Batgirl. Il y a quelques jours à peine, nous avons commenté que le processus de casting pour le personnage s’était arrêté juste entre deux jeunes actrices et que toutes les deux étaient les finalistes en compétition pour le masque et la cape.

Leslie Grace, que nous avons rencontrée au cinéma dans le rôle de Nina Rosario dans la comédie musicale In the Heights de Lin Manuel Miranda, est celle qui deviendra vraisemblablement (via) Barbara Gordon. Ou alors nous supposons si nous obéissons aux récits originaux des bandes dessinées DC. À vrai dire, il y a encore peu d’informations sur le film et sur les intentions de HBO Max avec lui.

Par exemple, il est étrange que ce soit un projet de film qui sera exclusif à HBO Max et non au cinéma en tant que tel. Ce qui fait penser à beaucoup que Batgirl n’est peut-être pas liée à l’univers cinématographique DC. Ce qui est probable, c’est que le film fait partie de ce nouvel univers sur Batman qui commencera avec le film de Matt Reeves et le visage de Robert Pattinson. Certes, de nombreux fans ont observé la ressemblance entre Leslie Grace et Jeffrey Wright – qui incarnera James Gordon dans le film – et la chance qu’ils auraient en tant que père et fille.

Cependant, pour le moment, ce ne sont que des hypothèses, en attendant que les responsables du contenu de la plateforme de streaming décident d’en dévoiler un peu plus. Le film Batgirl est un projet qui pense débarquer en exclusivité sur HBO Max et qui sera réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah, le duo qui composait le troisième volet de Bad Boys. Christina Hodson, qui a écrit le prochain The Flash d’Andy Muschietti, et à qui l’on doit également le scénario de Birds of Prey, a bien sûr été celle choisie par le studio pour écrire ce nouveau film.

Au cas où vous vous poseriez la question, la carrière de Leslie Grace s’est davantage concentrée sur le domaine musical. L’auteure-compositrice-interprète a deux albums studio sortis en 2009 et 2013 et peut se vanter d’avoir cumulé trois nominations aux Grammy Awards à son jeune âge. Elle a fait le grand saut vers le cinéma en devenant l’une des protagonistes d’En el barrio, la comédie musicale composée par Lin Manuel Miranda qui a été transformée en film sous la direction de Jon M. Chu.

Leslie Grace, en tant que dominicaine américaine, est devenue le troisième talent féminin latino-américain dans le monde de DC. A ses côtés se trouvent Shasa Calle qui sera Supergirl dans The Flash, et Rachel Zegler qui fait déjà partie du casting de Shazam : la fureur des dieux.

