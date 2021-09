Leslie Odom Jr. — De bons gènes ou de bons docteurs ?!

in

Leslie Odom Jr.les regards de ‘s sont si bons qu’il mérite une ovation debout !

Voici la version de 31 ans de l’acteur aux multiples talents lors de la première de son premier film, “Red Trails”, à New York en 2012 (à gauche). À l’âge de 17 ans, il avait déjà fait ses débuts à Broadway dans la comédie musicale à succès “Rent”.

Et, 9 ans plus tard… La chanteuse de 40 ans — et star de “Hamilton” — a assisté aux Emmys à Los Angeles la semaine dernière (à droite). Vous pouvez le voir en train d’animer les Tony Awards ce soir avec Audra McDonald.

Il ne jette pas son coup !

