Leslie Odom Jr. ravi de travailler avec le casting de Knives Out 2 ⋆ .

Alors que le réalisateur Rian Johnson se prépare à tourner couteaux dehors 2 en Grèce, Leslie Odom Jr. a exprimé son enthousiasme à l’idée de travailler sur le film et avec la distribution massivement talentueuse qui a été constituée pour le suivi.

Dans le Couteaux sortis suite, Odom sera à l’écran avec des noms comme Daniel Craig, Dave Bautista et Edward Norton, mais il a déjà travaillé avec certains membres de la distribution comme Janelle Monoa dans Harriet et Kate Hudson dans Musique plus tôt cette année. Cependant, comme il l’a dit à Entertainment Weekly, le seul acteur avec lequel il est le plus heureux de travailler est son Parc central co-vedette Katheryn Hahn. Odom et Hahn jouent un couple marié dans la série animée, mais comme il s’agit d’animation, ils n’ont jamais réellement travaillé ensemble et ne se sont rencontrés en personne qu’une fois leur travail de voix off pour la saison terminé et ont fait des interviews de presse.

« Kathryn et moi allons travailler ensemble en tant qu’humains, ce qui est bien. Nous jouons mari et femme sur Parc central, mais nous allons en fait jouer des choses en direct ensemble. Nous ne nous sommes rencontrés qu’après avoir enregistré toute la première saison. Nous nous sommes rencontrés sur un vol entre la saison 1 et la saison 2. Nous avons fait de la presse ensemble sur Zoom. Je l’ai vue récemment aux Billboard Music Awards, mais l’espace le plus partagé que nous ayons eu ensemble sera sur le tournage de couteaux dehors 2, assez étrangement, même si nous jouons mari et femme.

Il a également parlé de son enthousiasme à travailler avec certains des autres grands noms du film ainsi qu’à retrouver Monoa et Hudson. «C’est un retour au travail pour moi avec moi et Janelle et Kate et j’ai déjà travaillé ensemble auparavant. Dave Bautista, je suis un grand fan de. Ed Norton, je suis ravi de travailler avec. Je suis juste un grand fan du processus de ce type. Il vient de tourner dans certaines de mes performances préférées au fil des ans. C’est un vrai savant par intérim. Et puis évidemment, Daniel, qui est une légende. Je vais essayer de ne pas me ridiculiser. Je vais me présenter et prendre des notes, et apprendre tout ce que je peux.

Odom Jr. est surtout connu pour son rôle dans le hit de Broadway Hamilton. D’autres projets dans lesquels il a joué sont Personne d’intérêt, Meurtre sur l’Orient Express et Une nuit à Miami, ce dernier pour lequel il a récemment été nominé aux Oscars.

couteaux dehors 2 met en vedette Daniel Craig, qui reprend son Couteaux sortis rôle de Benoit Blanc, ainsi que les nouveaux arrivants Dave Bautista (Armée des morts), Edward Norton (Brooklyn sans mère), Janelle Monáe (Chiffres cachés), Catherine Hahn (WandaVision), Leslie Odom Jr. (Hamilton), Kate Hudson (Presque connu), Madelyn Cline (Banques extérieures) et Jessica Henwick (Poing de fer).

Alors que les détails de l’intrigue et des personnages sont actuellement gardés secrets, nous savons que le tournage devrait commencer cet été en Grèce après que Netflix a récemment remporté les droits de deux suites de 2019. Couteaux sortis. La suite sera à nouveau écrite et réalisée par Johnson.

