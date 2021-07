Leslie Wexner vend 30 millions d’actions de marques L – WWD

Leslie Wexner vend plus de 30 millions d’actions de L Brands Inc. – évaluées à 2,2 milliards de dollars – au moment où Victoria’s Secret se prépare à se lancer seule.

Alors que Wexner, 83 ans, continuera de détenir 5 millions d’actions de L Bands après une offre secondaire ainsi qu’un rachat, cette décision marque une nouvelle séparation entre l’ancien PDG et la société qu’il a fondée en 1963.

Wexner était autrefois considéré comme l’un des très rares « princes marchands » de la mode, et a reçu le mérite d’avoir été le pionnier de la vente au détail spécialisée et d’avoir fait de Victoria’s Secret une centrale électrique avec ses bombes Angels.

Mais Victoria’s Secret s’est désynchronisé avec les consommateurs et a été critiqué pour avoir transmis une norme irréaliste de beauté et de sexualité, et Wexner a également pris la chaleur de ses anciens liens avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein, qui était autrefois un proche confident du milliardaire et a aidé à gérer son argent.

Victoria’s Secret cherche désormais à tourner la page — et de manière décisive.

La société a abandonné les anges au profit d’un marketing proposant des modèles de toutes formes et tailles et le mois prochain, elle sera dérivée de Bath & Body Works, divisant L Brands en deux sociétés, chacune étant prête à suivre sa propre voie.

L’avenir, à coup sûr, s’annonce plus prometteur pour la marque qu’il ne l’était.

Le détaillant devait être repris par Sycamore Partners – mais le capital-investissement a poursuivi et a réussi à se retirer de l’accord au début de la pandémie. Depuis, l’entreprise a changé de cap et semble reprendre du poil de la bête. Pour les neuf semaines terminées le 3 juillet, Victoria’s Secret a réalisé un chiffre d’affaires de 1,1 milliard de dollars, soit près du double des 625,7 millions de dollars enregistrés un an plus tôt et 3% d’avance sur la même période en 2019.

Wexner tourne également la page.

La société a déclaré une offre secondaire pour un peu plus de 20 millions d’actions détenues par Wexner et son épouse, Abigail, au prix de 74,50 $ par action – un prix total de 1,49 milliard de dollars. Ce processus devrait se terminer lundi, après quoi la société prévoit d’acheter 10 millions d’actions supplémentaires détenues par les Wexner au prix de 73,01 $, soit un prix total de 730,1 millions de dollars.

En mai, Wexner a démissionné du conseil d’administration de la société.

“L Brands est à un endroit formidable de son histoire”, a déclaré Wexner à l’époque. « Je suis plus convaincu que jamais que nous avons une dynamique très positive à l’approche de la séparation prévue en deux activités. C’est maintenant le moment idéal pour Abigail et ma transition du conseil d’administration.

“Lorsque j’ai pris ma retraite l’année dernière, j’ai dit que créer cette entreprise et travailler avec tant d’associés talentueux, littéralement des millions, était une source de grande fierté”, a-t-il déclaré. “Je suis profondément honoré d’avoir fait partie de la vie de tant d’associés et de clients depuis que j’ai ouvert les portes pour la première fois.”

