L’espace britannique de divertissement en direct nocturne a perdu plus de 86 000 emplois, selon un rapport

Une étude récemment publiée met en lumière « l’impact dévastateur » que les mesures de verrouillage du COVID-19 ont eu sur le secteur nocturne du Royaume-Uni, qui a perdu environ 393 000 emplois entre mars 2020 et juin 2021 – dont 86 000 postes spécifiquement la nuit » économie culturelle.

La Night Time Industries Association (NTIA) a divulgué ces chiffres et d’autres chiffres décourageants dans une analyse récemment publiée intitulée « A Study of the Night Time Economy ». Les supérieurs de la NTIA ont commandé le rapport « pour comprendre pleinement, pour la première fois, la contribution économique et l’importance de l’économie culturelle nocturne » au sein de l’économie britannique au sens large, selon le document d’environ 40 pages.

Le PDG de la NTIA, Michael Kill, a reconnu au début de l’étude que « l’année écoulée a été incroyablement difficile pour la grande majorité des entreprises de l’économie nocturne », l’ensemble de l’économie britannique s’étant séparé d’environ 2% de ses emplois du premier trimestre 2020 au deuxième trimestre 2021 – contre 20 % des postes dans les secteurs « restauration et hébergement ».

Il convient de noter ici que le terme « économie culturelle nocturne » (NTCE) tel qu’il est utilisé dans le rapport aux multiples facettes fait référence à des éléments de l’économie nocturne « qui sont motivés par les activités culturelles et de loisirs », tels que les concerts et autres événements de divertissement en direct. Le NTCE est également « moins dépendant de la vente au détail d’aliments et de boissons que l’OHLE au sens large » (économie de loisirs hors domicile), alors que l’économie nocturne elle-même englobe « des sous-secteurs au sein de l’OHLE qui servent principalement le consommateur du soir ou de la nuit, c’est-à-dire 18h à 6h.

L’économie culturelle nocturne représentait 1,64% du PIB du Royaume-Uni en 2019 (36,4 milliards de livres sterling, soit 49,53 milliards de dollars au taux de change actuel), selon l’analyse, contre 5,1% pour l’économie nocturne globale et 7,7% pour l’OHLE. De plus, l’économie culturelle nocturne soutenait quelque 425 000 emplois et 38 000 entreprises au Royaume-Uni en 2018, selon la NTIA.

Cependant, « le NTCE a perdu proportionnellement plus que les autres secteurs » dans l’économie des loisirs hors domicile, poursuit le texte, y compris un total estimé à près de 37 milliards de livres sterling de « commerce perdu » entre mars 2020 et juin 2021.

L’intégralité des pertes de l’économie des loisirs hors domicile se sont élevées à environ 136 milliards de livres sterling (184,87 milliards de dollars) au cours de la même période, selon le rapport. Et comme mentionné initialement, l’OHLE du Royaume-Uni a perdu quelque 589 000 emplois au milieu de la pandémie, contre 393 000 pour l’économie nocturne et 86 000 pour l’économie culturelle nocturne.

Ces dernières statistiques sont particulièrement importantes car les «tendances historiques» – c’est-à-dire les schémas de croissance des dernières années – suggéraient avant l’arrivée de COVID-19 que 2020 à 2024 verrait le nombre total d’emplois OHLE au Royaume-Uni passer de 2,92 millions à 3,26 millions, selon la NTIA. Le NTCE, en revanche, devait créer 40 000 postes, pour un total de 465 000 emplois.

Malgré le recul en cours des ordonnances de verrouillage, le retour progressif des divertissements en direct non distanciés socialement et la croissance commerciale dans certains segments de l’industrie musicale, le rapport de la NTIA semble refléter la quantité substantielle de terrain perdu que l’espace de loisirs axé sur la foule doit rattraper dans les mois et années à venir. Et bien que l’analyse ne couvre que l’économie britannique, encore une fois, les mesures de verrouillage ont probablement eu un impact tout aussi dévastateur sur les sphères du divertissement en direct nocturne (et diurne) dans un grand nombre de pays à travers le monde.