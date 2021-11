L’espace de stockage Chromecast avec Google TV n’est tout simplement pas suffisant

David Imel / Autorité Android

Je devrais préfacer cet article en admettant que je ne suis pas vraiment du genre à se soucier d’obtenir la meilleure qualité possible dans mon système de cinéma maison (si vous pouvez même l’appeler ainsi). Je possède un téléviseur 4K, mais uniquement parce qu’il était vraiment bon marché chez Walmart. J’ai également des haut-parleurs stéréo connectés à un petit ampli pour améliorer un peu la qualité du son. J’utilise également un Chromecast avec Google TV exclusivement pour accéder à mes plateformes de streaming.

Ce que j’essaie de dire, c’est que je ne suis pas trop pointilleux en matière de streaming multimédia.

J’ai acheté le Chromecast avec Google TV parce que j’utilisais déjà un Chromecast Ultra et j’aimais l’idée d’une plate-forme TV conçue par Google. De plus, le prix de 50 $ et le coloris rose Sunrise m’ont vraiment vendu sur l’appareil.

Mais dernièrement, j’ai rencontré un problème avec le Chromecast avec Google TV que je n’avais pas prévu. Je manque constamment d’espace de stockage. Je ne peux plus installer de nouvelles applications sur l’appareil sans supprimer autre chose. C’est ennuyeux, surtout parce que j’essaie d’installer des applications pour les plateformes de streaming auxquelles je suis abonné.

En rapport: Les meilleurs appareils de streaming multimédia que vous pouvez acheter

8 Go (mais vraiment 4,5 Go) est la norme

Ryan Haines / Autorité Android

Je suis abonné à Netflix, Hulu, Disney Plus, Shudder, et grâce à une récente promotion T-Mobile, Paramount Plus. J’utilise la version gratuite de YouTube, alias celle truffée de publicités. J’ai aussi Spotify Premium. Il n’y a pas assez de place sur le Chromecast avec Google TV pour installer ces sept applications.

L’appareil de streaming dispose de 8 Go de stockage intégré, dont 4,4 Go sont disponibles pour le stockage d’applications. Si je souhaite installer une autre application ou installer une mise à jour du Chromecast avec Google TV, je dois accéder au menu des paramètres et effacer manuellement le cache de certaines des applications que j’ai installées. Gérer 4,4 Go de stockage embarqué sur mon appareil de streaming, c’est comme refaire le stockage pour smartphone de niveau 2010.

Le Chromecast avec Google TV n’est pas le seul coupable ici. La plupart des appareils de streaming économiques ne disposent que de 8 Go de stockage, dont seulement 5 Go environ sont disponibles pour l’utilisateur.

Je ne manque pas de vider le cache de mon appareil afin d’installer les mises à jour logicielles.

Il y a un moyen de contourner cela. Vous pouvez étendre le stockage sur le Chromecast avec Google TV, Amazon Fire TV Stick 4K Max et d’autres appareils de streaming moins chers. Cela nécessite juste un peu de savoir-faire et du matériel supplémentaire comme un concentrateur USB-C et une carte SD.

Ne vous méprenez pas, je suis reconnaissant que ces appareils moins chers offrent un stockage extensible, et c’est quelque chose que je pourrais vérifier par moi-même – le Chromecast avec Google TV est plutôt génial sinon. Mais c’est peut-être juste ma naïveté qui a pris le dessus sur moi, mais je ne pensais pas que ce serait un problème sur un appareil conçu pour héberger vos applications de streaming multimédia. Personnellement, je ne pense pas que sept applications soient un nombre scandaleux à installer sans investir plus d’argent dans la plate-forme.

Ou peut-être que c’est juste la façon dont les choses. Si vous souhaitez installer plus d’une poignée d’applications, vous devez soit faire preuve de créativité et étendre le stockage de votre appareil, soit investir plus d’argent à l’avance et opter pour un téléviseur Nvidia Shield (150 $), Amazon Fire TV Cube (140 $ ) ou Apple TV 4K (180 $). Quoi qu’il en soit, vous pourriez être destiné à débourser plus d’argent.

Combien d’applications avez-vous installées sur votre appareil de streaming multimédia ?

1 voix

3 ou moins

0%

3-5

0%

5-7

100%

7-10

0%

10 ou plus

0%

J’ai hésité à écrire cet article car cela semble être le plus « premier problème mondial » que l’on puisse imaginer. Mais je préfère avertir quelques lecteurs des problèmes de stockage de périphérique de streaming avant qu’ils ne fassent la même erreur que moi. Si vous envisagez d’acheter un appareil de streaming bon marché pendant la période des fêtes, assurez-vous qu’il dispose de suffisamment d’espace de stockage pour toutes vos applications.

Prochain: Les meilleures offres de streaming

commentaires