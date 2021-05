L’espace de stockage gratuit de Google Photos est terminé: toutes vos questions ont été répondues

Le jour redouté pour les utilisateurs de Google Photos est arrivé. Aujourd’hui, le 31 mai est le dernier jour où vous profitez d’un stockage gratuit et illimité de haute qualité dans Google Photos. À partir de demain, le 1er juin, toutes vos images de haute qualité et de qualité express seront comptabilisées dans l’espace de stockage gratuit de 15 Go de votre compte Google.

Une fois que vous atteignez cette limite de 15 Go, vous devrez commencer à supprimer certaines de vos photos ou d’autres contenus Google Drive pour libérer de l’espace. Vous pouvez également acheter un forfait Google One pour augmenter la capacité de stockage de votre compte Google jusqu’à 2 To.

Si vous êtes un utilisateur de Google Photos qui sera concerné par la nouvelle politique de stockage, voici quelques questions fréquemment posées auxquelles vous voudrez peut-être répondre avant la date limite du 1er juin.

Changement de stockage Google Photos: FAQ

Qu’adviendra-t-il de mes photos et vidéos sauvegardées avant le 1er juin?

La bonne nouvelle est que vos photos et vidéos de haute qualité et de qualité express sauvegardées avant le 1er juin 2021 ne seront pas prises en compte dans le stockage de 15 Go de votre compte Google. Donc, si vous n’avez toujours pas sauvegardé certaines images, le moment est venu de le faire.

Qu’en est-il de l’espace de stockage pour les photos et vidéos originales de qualité?

Les photos et vidéos de qualité d’origine continueront à être comptabilisées dans le stockage de votre compte Google. Les photos sauvegardées en qualité d’origine, puis compressées en haute qualité après le 1er juin 2021, seront également prises en compte dans le stockage de votre compte Google.

Comment savoir combien de stockage il me reste sur mon compte Google?

Vous pouvez utiliser l’outil de gestion du stockage de Google pour savoir combien d’espace de stockage vous reste, nettoyer le stockage, supprimer des photos et des captures d’écran floues et obtenir plus de stockage.

Combien coûtent les forfaits Google One si je dois mettre à niveau le stockage de mon compte Google?

Les prix des forfaits Google One varient selon les régions. Si vous êtes aux États-Unis, les forfaits Google One commencent à 1,99 $ / mois pour 100 Go de stockage. Vous avez également la possibilité d’obtenir 200 Go de stockage pour 2,99 $ / mois ou 2 To de stockage pour 9,99 $ / mois.

Quelles sont les meilleures alternatives à Google Photos?

Il existe de nombreuses bonnes options disponibles si vous prévoyez de quitter le navire. Voici notre liste des meilleures alternatives Google Photos que vous pouvez obtenir.

Je suis propriétaire d’un Pixel. Les modifications de stockage de Google Photos s’appliqueront-elles également à moi?

Si vous possédez un Google Pixel 5 ou un appareil antérieur, vous continuerez à bénéficier d’un stockage illimité gratuit pour les photos et les vidéos sauvegardées à partir de vos appareils Pixel. Les propriétaires de Pixel 3 peuvent toujours télécharger des images de qualité originale illimités sur Google Photos jusqu’au 31 janvier 2022, date à laquelle il passera à des images de haute qualité illimitées. Les propriétaires de Pixel 2 sont déjà passés à des téléchargements illimités de haute qualité à compter du 16 janvier 2021. Ceux qui possèdent le Pixel d’origine pourront continuer à télécharger avec la qualité d’origine sans limite.

Qu’arrive-t-il à mes photos si je dépasse la limite?

Si vous dépassez votre quota de stockage de 15 Go, cela signifie que vous utilisez plus d’espace de stockage que vous n’en avez disponible. Google dit que si vous dépassez votre quota pendant 24 mois, votre contenu peut être affecté.