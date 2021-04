L’espace edtech de l’enseignement supérieur indien va s’agrandir

Il y a 40 millions d’étudiants dans les collèges qui dépensent 40 milliards de dollars par an pour leur contenu éducatif et leurs didacticiels.

Fondée par Sumeet Verma et Amit Shrivastava, KopyKitab est une bibliothèque numérique et possède la plus grande collection de livres électroniques et de contenu numérique de marque pour l’enseignement supérieur, K12 et les examens professionnels et compétitifs. «Nous avons une base solide d’éditeurs et de didacticiels de premier plan en tant que partenaires de contenu, et nous visons à combler le fossé entre les fournisseurs de contenu et les étudiants», partage Verma, PDG et co-fondateur, dans une interview avec Vikram Chaudhary de FE. Extraits:

La pandémie a mis en évidence la fracture numérique en matière d’éducation des enfants…

Au cours de nos années universitaires, les expériences éducatives de qualité n’étaient pas accessibles à tous et l’industrie n’avait pas encore subi de rupture technologique. Les étudiants des petites villes avaient un accès limité par rapport à ceux des villes et métros de niveau 1. La lutte pour se procurer des manuels d’enseignement supérieur, des tutoriels et des notes pour les étudiants vivant dans les petites villes était réelle, et deux décennies plus tard, peu de choses ont changé. Nous avons compris la douleur de notre propre expérience alors que moi et le co-fondateur (Amit Shrivastava) avons grandi dans de petites villes et avons la même alma mater, l’école Sainik, Rewa.

Il y a 40 millions d’étudiants dans les collèges qui dépensent 40 milliards de dollars par an pour leur contenu éducatif et leurs didacticiels. Nous l’avons vu comme une opportunité de marché et avons créé KopyKitab pour aider les étudiants à gérer leur cycle de vie d’apprentissage complet. L’idée était de démocratiser l’apprentissage.

KopyKitab couvre aujourd’hui 8% du marché adressable, avec une base d’utilisateurs de 7 millions (tous organiques) et une base d’utilisateurs de retour de 80%. Nous soutenons essentiellement tout le cycle de vie d’apprentissage d’un étudiant, de l’école au collège en passant par les examens concurrentiels, en fournissant des tutoriels en direct par des professeurs des meilleures institutions.

Combien de trafic voyez-vous des petites villes?

Les villes et les langues de niveau 2 et 3 s’ouvrent davantage pour nous. Actuellement, nous recevons 67% du trafic de ces villes et nous adressons en sept langues. Nous cherchons à engager 10 millions d’utilisateurs au cours de la prochaine année.

Nous investissons également dans la technologie (IA / ML) pour une meilleure pertinence, une meilleure équipe, une meilleure image de marque et des collaborations à l’étranger (obtenant 7% de trafic organique en provenance de l’étranger). Les nouveaux services introduits doublent déjà chaque mois.

Quelle est votre prochaine étape en ce qui concerne les revenus?

Nous visons un chiffre d’affaires de 100 millions de dollars comme première étape (1 million d’utilisateurs payants dépensant 100 dollars sur notre plateforme).

L’espace edtech en Inde n’est-il pas déjà trop encombré?

L’enseignement supérieur a été un marché mal desservi en Inde, même s’il existe des licornes telles que Chegg, Course Hero et Huike dans un espace similaire dans le monde. Après K12, il s’agit maintenant de l’enseignement supérieur où tout est question d’argent sérieux (dépenses annuelles d’environ 40 milliards de dollars). Il existe d’énormes possibilités de croissance, il y a donc des raisons de se pencher sérieusement sur ce secteur.

En même temps, chaque start-up a son cycle de vie, et c’est ainsi que vous évoluez, de petite à grande en grande taille. La stratégie à suivre est de se concentrer sur l’exécution, d’offrir ce que votre client veut et de le satisfaire tout le temps.

Mais au cours des 2-3 prochaines années, prévoyez-vous une consolidation dans l’espace edtech indien?

Je ne peux pas dire de consolidation, mais plus de modèles, la résolution de problèmes réels, de meilleures offres et une expansion géographique seraient les plus grandes opportunités pour les entreprises de technologie électronique indiennes. Cela ne fait que commencer.

Selon un rapport d’Anand Rathi Advisors Limited (ARAL), l’espace edtech en Inde a enregistré un investissement de 2,1 milliards de dollars au cours de l’année civile 2020 (contre 1,7 milliard de dollars pour l’ensemble de la décennie précédente). Quel type de fonds KopyKitab a-t-il levé?

Nous avons levé une nouvelle vague de financement auprès d’un groupe d’investisseurs institutionnels et providentiels bien connus comme Pactolus (Singapour), Stanford Angels (dirigé par Paula Mariwala) et des investisseurs as comme Praveen Gandhi, Jeenendra Bhandari, Mohit Dubey et Manoj Mehta.

Comment l’enseignement supérieur va-t-il évoluer dans l’ère post-pandémique?

Il y a une meilleure acceptabilité de l’apprentissage et du contenu numériques. Les étudiants des petites villes ne doivent pas nécessairement déménager dans les grandes villes pour des besoins d’apprentissage, car ils ont des options tout aussi bonnes ou meilleures en ligne et à des prix abordables. L’éducation deviendrait plus informelle et fondée sur l’apprentissage. De même, il existe désormais des possibilités de stages virtuels et d’apprentissage. L’espace edtech de l’enseignement supérieur va s’agrandir.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.