L’espace, la sécurité et le commerce seront au centre des visites dans la région LAC ce mois-ci

Ministre d’État aux Affaires extérieures et à la Culture Mme Meenakshi Lekhi

Plusieurs visites de haut niveau sont prévues ce mois-ci dans des pays d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale. Au cours des visites, l’accent sera mis sur l’examen des progrès réalisés dans les relations bilatérales, la coopération spatiale, les exportations de défense et l’amélioration du commerce avec les pays.

La première visite est prévue plus tard cette semaine lorsque la nouvelle ministre d’État aux Affaires étrangères et à la Culture, Mme Meenakshi Lekhi, se rendra en Colombie accompagnée de hauts fonctionnaires.

“Au cours de la visite de deux jours commençant le 3 septembre, l’accent sera mis sur l’examen des relations bilatérales entre les deux pays et l’exploration des moyens de renforcer davantage la coopération en matière de défense et de sécurité”, ont confirmé des sources à Financial Express Online.

Le ministre rencontrera la vice-présidente Marta Lucía Ramírez, qui s’occupe également des relations étrangères. Elle dirige également le département Espace de son pays. L’ordre du jour des pourparlers avec la haute direction portera sur des questions d’intérêt mutuel ainsi que sur l’identification des secteurs pour l’approfondissement des liens commerciaux et économiques.

Un officier supérieur qui a souhaité garder l’anonymat a déclaré que “les deux pays sont susceptibles de signer un protocole d’accord sur la coopération spatiale”.

Pourquoi la Colombie est-elle importante pour l’Inde ?

Le pays d’Amérique du Sud est la présidence pro tempore de l’Alliance du Pacifique, un regroupement de quatre pays dont la Colombie, le Mexique, le Pérou et le Chili. L’Inde explore de nouvelles opportunités au sein de l’Alliance du Pacifique pour atteindre un objectif de 30 milliards de dollars au cours des prochaines années.

Pour l’Inde qui est un pays observateur dans le groupement, les pays membres sont une source régulière d’importations de cuivre et d’or ainsi que de pétrole brut. Et “Il existe un énorme potentiel dans le développement de plus de projets de coopération Sud-Sud”, a déclaré un haut responsable de la MEA à Financial Express Online.

Selon l’ambassadrice de Colombie en Inde, Mariana Pacheco Montes, “le groupement fait partie de la famille indo-pacifique”.

Coopération spatiale Inde-Colombie

En 2018, Financial Express Online a rapporté que l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) avait lancé la mission PSLV-C43/HysYS, ce qui a été un élan majeur pour la coopération spatiale entre les deux pays. Le satellite sud-américain qui a été lancé était un co-passager à bord du PSLV-C43.

Commerce bilatéral Inde-Colombie

L’Inde et la Colombie cherchent toutes deux à développer le commerce et les investissements dans des domaines tels que les produits pharmaceutiques (en particulier les vaccins COVID-19), les automobiles, les technologies de l’information, l’agriculture, les start-ups, l’urbanisme et le développement.

Les deux parties sont en train de finaliser l’étude conjointe pour la négociation d’un accord de portée partielle afin d’améliorer le commerce bilatéral.

Visites dans les pays d’Amérique centrale

Plus tard ce mois-ci, une visite officielle de haut niveau devrait avoir lieu dans la nation d’Amérique centrale El Salvador.

« Les dates ne sont pas encore confirmées. Très probablement, la visite aura lieu du 19 au 22 septembre pour les consultations du ministère des Affaires étrangères au Salvador », a déclaré un haut responsable cité ci-dessus.

L’accent sera mis sur les solutions de sécurité, l’agriculture, l’éducation, la science et la technologie, la coopération en matière de défense ainsi que la médecine traditionnelle et le tourisme.

Financial Express Online a rapporté plus tôt que plus tard cette année, les ministres des Affaires étrangères du groupement SICA devraient avoir lieu. La réunion devrait être accueillie par l’Inde. Le Guatemala est l’actuel président pro-tempore du Système d’intégration centraméricain (SICA).

