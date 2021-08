L’espace OTT indien compte 353 millions d’utilisateurs et 96 millions d’abonnés payants actifs : rapport Ormax

Le rapport montre une augmentation des plates-formes OTT régionales en Inde au cours de la dernière année.

L’univers d’audience indien OTT est actuellement de 353,2 millions, ce qui se traduit par une pénétration de 25,3%, ce qui signifie qu’un Indien sur quatre a regardé des vidéos en ligne au moins une fois au cours du dernier mois, selon un rapport publié par la société de conseil en médias Ormax Media. Intitulé « The Ormax OTT Audience Report 2021 », la recherche, basée sur un échantillon de 12 000 personnes en Inde urbaine et rurale, a été menée de mai à juillet 2021.

L’univers de l’audience OTT en Inde croît rapidement et une estimation précise de la taille du marché est un élément stratégique crucial dans une catégorie en pleine croissance, a déclaré Shailesh Kapoor, fondateur et PDG d’Ormax Media. « Bien que les sociétés de streaming disposent de données sur l’utilisation et l’abonnement de leurs propres plates-formes, il n’existe aucune étude d’audience au niveau de l’industrie disponible pour évaluer et profiler le marché OTT indien dans son ensemble. Cette recherche, qui sera menée chaque année à la même période, vise à combler cette importante lacune de données dans l’industrie du streaming en Inde », a-t-il ajouté.

Le rapport révèle également qu’il existe actuellement 96 millions d’abonnements OTT payants actifs en Inde, sur 40,07 millions d’audiences payantes (SVOD), soit une moyenne de 2,4 abonnements par membre d’audience payante. 66% de ces abonnements payants concernent un public masculin. Pendant ce temps, les six principales métropoles ne contribuent qu’à 11 % à l’univers OTT de l’Inde, mais à 35 % au total des abonnements payants en Inde. Bengaluru, Delhi et Mumbai sont les trois premières villes à cet égard, avec plus de 8 millions d’abonnements payants actifs chacune. « OTT n’est plus une catégorie de niche, mais avec une pénétration de 25 %, il existe toujours un énorme potentiel de croissance du marché, en particulier en dehors des grandes villes. Nous avons constaté une augmentation des plates-formes OTT régionales en Inde au cours de la dernière année. Ce rapport fournit des données de marché et de niveau démographique aux plateformes pour prendre des décisions d’investissement judicieuses sur des produits régionaux, qu’il s’agisse d’une application autonome ou d’un contenu régional au sein d’une application nationale », a déclaré Kapoor.

