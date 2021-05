L’espace pourrait devenir la dernière frontière pour les données et la cybersécurité

La conception d’un artiste montre la station spatiale proposée par Axiom Space. (Illustration de l’espace Axiom)

À quoi serviront les stations spatiales commerciales? L’application qui se présente généralement serait leur utilisation comme hôtels spatiaux, ou peut-être comme laboratoires et usines de recherche en apesanteur.

Mais le vétéran de l’industrie spatiale, Rob Meyerson, a une idée différente en tête – et dans son rôle de partenaire opérationnel chez C5 Capital USA, il est capable de mettre de l’argent derrière.

«La recherche de nouveaux marchés est quelque chose que nous sommes très motivés à faire», a déclaré Meyerson à .. «Le stockage et le calcul des données constituent un marché unique. La cybersécurité en est une autre. »

Les possibilités de fournir des données et des services de sécurité sur la dernière frontière ont joué un grand rôle dans la décision de C5 Capital de diriger un cycle de financement de 130 millions de dollars pour Axiom Space, basé au Texas, qui doit envoyer des astronautes citoyens à la Station spatiale internationale l’année prochaine et pourrait commencer à jeter les bases de sa propre station spatiale en 2024.

«Nous avons beaucoup de données créées dans l’espace, mais à quel point serait-il utile d’effectuer des calculs et un stockage dans l’espace?» A demandé Meyerson. «Nous en avons discuté avec Axiom et les avons aidés à former des partenariats. Comment utilisons-nous le portefeuille C5 dans le domaine de la cybersécurité et de la protection contre les menaces pour aider Axiom avec sa chaîne d’approvisionnement et ses partenaires, afin d’apporter les technologies les plus avancées dans ce domaine d’une importance cruciale? »

Dans le cadre de l’accord de financement, Meyerson a rejoint le conseil d’administration d’Axiom Space. C’est la dernière grande initiative pour Meyerson, qui vit à Tacoma, Washington, et a été président de l’entreprise spatiale Blue Origin du PDG d’Amazon Jeff Bezos de 2003 à 2017.

Rob Meyerson de Blue Origin prend la parole au Symposium international 2016 sur les vols spatiaux personnels et commerciaux au Nouveau-Mexique. (ISPCS via YouTube)

L’expérience de Meyerson dans l’industrie spatiale remonte encore plus loin que Blue Origin, avec un passage de six ans en tant que directeur de programme principal pour le lanceur réutilisable K-1 de Kistler Aerospace (qui n’a jamais décollé) et 12 ans en tant qu’ingénieur aérospatial chez Centre spatial Johnson de la NASA.

Connexes: Comment Starlink, Project Kuiper et d’autres fournisseurs de haut débit par satellite pourraient changer la société

Mais ce n’est que depuis quelques années que les gens parlent sérieusement de créer des avant-postes privés en orbite terrestre. Le tourisme spatial et la fabrication dans l’espace ne semblent plus aussi éloignés qu’autrefois, et Meyerson pense qu’Axiom Space est bien placé pour capitaliser sur les possibilités.

«C’est le genre d’opportunité sur laquelle nous n’aurions pas parié si nous l’avions fait en 2019», a-t-il déclaré. «Mais en 2020, c’était parfaitement aligné, et nous nous sommes dit: ‘OK, eh bien, voici tous ces services, et investissons dans la destination.’ Il n’y a qu’une seule entreprise qui a ce contrat exclusif avec la NASA pour accéder au nœud sur l’ISS, et c’est Axiom Space. »

Cela ne signifie pas qu’Axiom Space aura le marché des stations spatiales à lui tout seul. D’autres sociétés – dont Sierra Nevada Corp., Bigelow Aerospace, Nanoracks et les anciens coéquipiers de Meyerson chez Blue Origin – ont également des plans sur les planches à dessin.

Dans le même temps, des poids lourds allant d’Amazon et Microsoft à Lockheed Martin cherchent des moyens d’étendre le cloud computing à la frontière spatiale. Les constellations de satellites telles que Starlink de SpaceX et le projet Kuiper d’Amazon, qui n’a pas encore été lancé, pourraient jouer un rôle important dans ces efforts.

Qu’y a-t-il de si attrayant à déplacer le traitement des données hors de la planète?

«Plus important encore, il y a beaucoup de données qui sont générées dans l’espace», a expliqué Meyerson. «Nous pouvons envisager un certain nombre de cas d’utilisation où ces données sont générées dans l’espace, transmises à la Terre dans une partie du monde, et où des opérations de calcul sont effectuées sur ces données pour les traiter et les transformer en données exploitables, puis est transmis dans une autre partie du monde pour qu’on y donne suite. »

Le traitement spatial pourrait considérablement rationaliser ce flux de données.

«Nous pensons que faire ces opérations informatiques dans l’espace réduira le délai de décision de quelques fractions de seconde, voire de secondes», a déclaré Meyerson.

Cela signifie-t-il qu’Axiom Space affrontera Amazon Web Services et Microsoft Azure? Pas du tout, dit Meyerson.

«Ils peuvent certainement s’appuyer sur Axiom Space», a-t-il déclaré. «Nous entretenons d’excellentes relations avec ces entreprises et avec tous les fournisseurs de cloud et fournisseurs de services qui travaillent au sommet du cloud. Je pense que ce sont des choix très évidents pour les partenaires. »

En parlant de partenaires, les dangers de l’année écoulée n’ont fait que confirmer l’opinion de Meyerson selon laquelle les entreprises spatiales s’intègrent bien avec le reste du portefeuille d’investissement de C5 Capital, qui est lourd avec des entreprises qui se concentrent sur le big data et la cybersécurité.

«La transformation numérique de tout ce que nous faisons a été tellement accélérée pendant la pandémie», a-t-il noté. «Et cela nous rend de plus en plus vulnérables. Ainsi, la combinaison de deux choses – devenir de plus en plus dépendant de l’espace pour les infrastructures critiques et la transformation numérique conduisant à plus de vulnérabilité – rend simplement nos investissements dans la cybersécurité plus importants. Et nous pensons que l’application naturelle est dans l’espace. »