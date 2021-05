L’Espagne a 87 places assurées et aspire à 115 athlètes à Tokyo

11/05/2021 à 20:40 CEST

L’équipe paralympique espagnole pour les Jeux de Tokyo, qui se joueront entre le 24 août et le 5 septembre, dispose actuellement de 87 places garanties et l’aspiration est que la délégation soit composée d’environ 115 athlètes, comme l’a révélé ce mardi lors de la présentation à Séville. de la présélection andalouse.

Parmi les quelque chose de plus que 250 athlètes présélectionnés La liste définitive des participants aux Jeux sortira, qui sera officialisée dans la première quinzaine de juillet.

Actuellement, l’Espagne compte 87 places assurées, réparties en dix sports: basket-ball (24), natation (24), athlétisme (16), football-5 (10), tennis de table (6), cyclisme (2), canoë ( 2), aviron (1), taekwondo (1) et tir (1).

De plus, vous avez toujours des options pour augmenter le quota dans ces modalités, ainsi que pour participer à sept autres sports, tels que le badminton, l’escrime en fauteuil roulant, l’haltérophilie, le judo, le tennis en fauteuil roulant, le tir à l’arc et le triathlon.

L’objectif est de classer quelque 115 athlètes, dont 105 en situation de handicap plus une dizaine de supporters (guides, gardiens de but ou pilotes) pour surpasser les réalisations des derniers Jeux Paralympiques d’été, ceux de Rio 2016, où la délégation espagnole a remporté 31 médailles et 101 diplômes.

Lors de la cérémonie de présentation qui s’est tenue à Séville, les 35 athlètes d’Andalousie présélectionnés ont été annoncés lors d’une réunion en présence du ministre de l’Éducation et des Sports de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda; et le membre du Comité exécutif du Comité paralympique espagnol (CPE) et président de la Fédération sportive espagnole des personnes atteintes de paralysie cérébrale et de lésions cérébrales acquises, Julián Rebollo.

Il y avait aussi les athlètes paralympiques andalous Alfonso Cabello (cyclisme) et Jairo Ruiz (triathlon), en plus de l’aide de Gerard Descarega (athlétisme), de son guide Guillermo Rojo et de l’athlète Sara Fernández.