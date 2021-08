L’Espagne a arrêté Doncic mais cela n’a pas suffi pour battre la Slovénie

01.08.2021

Le à 12h30 CEST

L’Espagne a perdu contre la Slovénie dans un match très serré (87-95) et malgré le contrôle de sa grande star, Luka Doncic (12 points), l’efficacité au but et la capacité de rebond des Slovènes (51) Ils ont mis fin aux options espagnoles pour être les premiers du groupe et menace désormais d’un éventuel quart de finale avec les États-Unis.

Espagne, 87

(24 + 20 + 26 + 17): Ricky (18), Rudy (12), Abalde (14), Claver (4), Marc Gasol (9) – départ cinq-, Pau Gasol (8), Sergio Rodríguez (5 ), Willy (2), Garuba (0), Abrines (3), Llull (12).

Slovénie, 95

(20 + 21 + 27 + 27) : Dragic (6), Doncic (12), Blazic (10), Cancar (22), Tobey (16) -cinq départs-, Rupnik (0), Nikolic (0), Prepelic (15), Muric (8), Dimec (6).

Arbitres :

Ademir Zurapovic (MON), Yohan Rosso (FRA) et Mathew Callio (CAN). Rudy Fernández éliminé pour fautes personnelles.

Incidents :

Troisième et dernier match du groupe C, disputé à la Saitama Super Arena sans spectateurs, qui a décidé de la première position du groupe en faveur de la Slovénie, et de l’Espagne, deuxième.

L’Espagne a été claire sur l’objectif principal si elle voulait remporter la victoire : arrêter Luka Doncic. Et Scariolo a conçu une défense de 4 zones et un joueur sur la star slovène, Victor Claver.

Et l’approche initiale de Scariolo a bien fonctionné pour lui. Doncic n’a rien trouvé de confortable sur la piste et l’Espagne en a profité pour dominer le tableau d’entrée (10-6). L’Espagne a bien défendu, même si la Slovénie était à Cancar (10), les points que Doncic n’a pas obtenus, qui a également été accusé de trois fautes personnelles au premier quart-temps.

Doncic, frustré

Il a dû aller sur le banc, frustré et se disputer avec les arbitres, mais malgré le bon premier quart-temps de l’Espagne, avec 5 sur 11 en triple, il n’a gagné que de quatre points (24-20), neutraliser Doncic, qui n’a pu marquer que quatre points, une misère pour sa moyenne quand contre l’Argentine il a réalisé 17 dans les 10 premières minutes.

La Slovénie, avec de nombreuses ressources offensives, a répliqué en début de deuxième quart-temps avec une course de 6-0 avec 3s de Blazic et Muric, pour renverser la vapeur (24-26) et avec Doncic sur le banc, souffrant sans ballon dans les mains.

Scariolo a dû arrêter le jeu, et la réaction espagnole est arrivée, pour retourner le partiel et relevez-vous (31-26). Doncic était de retour sur la bonne voie après cinq minutes sur le banc, et sa contribution a commencé à croître.

Améliorer la Slovénie

Il a déplacé son équipe avec plus de fluidité et a réussi à marquer, et prendre des fautes de ses défenseurs, pour garder son équipe dans le match malgré les triples de Abalde et Ricky clôturent le deuxième quart devant (44-41) mais tout reste à décider.

Au moins, la meilleure attaque du tournoi a été laissée à seulement 41 points dans cette première mi-temps, tout un exploit pour l’équipe de Scariolo, avec Doncic ne marquant que 8 points sur son casier.

L’Espagne a commencé le troisième quart-temps de manière phénoménale, avec des triplés d’Abalde et deux d’affilée de Rudy Fernández, face à Doncic, donner à l’Espagne le revenu maximum du parti, avec un partiel de 11-1 (55-43).

Scariolo a de nouveau ordonné la défense à quatre dans la zone et Claver sur Doncic, bien que la Slovénie ait trouvé de bons tirs et a permis à l’équipe de Doncic de se rapprocher du 3 après le triplé de Blazic (61-58).

Doncic pousse son équipe

Doncic a continué à pousser son équipe et la Slovénie a joué ses meilleures minutes à la fin du troisième quart pour entrer pleinement dans le jeu, malgré l’arrivéer L’Espagne avec un avantage minime (70-68). Les 10 dernières minutes allaient décider du duel et de la première place.

Le dernier quart a été effréné. Tobey a fait des dégâts en rebondissant et en marquant bas sous la jante, mais l’Espagne a répondu du triple, avec trois en seulement quatre minutes, et deux d’entre eux par Pau Gasol (82-76).

La Slovénie a atteint 1 :39 de la fin avec le revenu le plus élevé du match (85-88) et Scariolo a arrêté le match. Le moment décisif est arrivé qui a décidé de l’avenir des deux groupes. Ricky a marqué et a réussi à récupérer en défense, mais l’Espagne n’a pas marqué.

Abalde a joué un triple à 13 secondes de la fin, mais ne l’a pas marqué et la Slovénie ont fini par condamner avec leur revenu le plus élevé (87-95), injuste selon le jeu, mais la réalité est qu’ils ont pris la première place et attendent le tirage des croix et espèrent que les États-Unis ne sont pas le rival dans le quarts de finale.