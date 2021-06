L’Espagne a battu la Croatie 5-3 après prolongation lors d’un superbe match des huitièmes de finale de l’Euro 2020

Alvaro Morata a marqué le quatrième but de l’Espagne après une performance impressionnante (Photo: .)

L’Espagne a triomphé après un incroyable match des huitièmes de finale de l’Euro 2020 contre la Croatie, s’imposant 5-3 après prolongation à Copenhague.

Le match mémorable a connu de nombreux rebondissements, la Croatie prenant la tête avant que l’Espagne ne réservât apparemment sa place en quart de finale alors qu’elle menait 3-1 avec cinq minutes de temps normal à jouer.

Les Croates ont considérablement poussé le match en prolongation avec deux buts en retard, mais ils n’ont pas pu capitaliser sur cet élan alors que l’Espagne a marqué deux fois de plus pour assurer un quart de finale contre la France ou la Suisse.

Les buts de Pablo Sarabia, Cesar Azpilicueta, Ferran Torres, Alvaro Morata et Mikel Oyarzabal signifient que l’Espagne est devenue la première équipe de l’histoire du Championnat d’Europe à marquer cinq fois lors de matches consécutifs après sa victoire 5-1 contre la Slovaquie la dernière fois.

Il semblait que cela pourrait être une sortie calamiteuse pour l’équipe de Luis Enrique lorsqu’ils ont concédé un but comique contre son camp en première mi-temps grâce au gardien Unai Simon.

Le but contre son camp est tombé comme celui de Pedri, mais il ne pouvait guère être blâmé car sa passe en retrait a échappé au gardien et a roulé dans le filet espagnol.



Unai Simon a eu un moment terrible en première mi-temps alors qu’il laissait la passe de Pedri rebondir devant lui dans son filet (Photo: .)

L’Espagne avait été la meilleure équipe avant ce désastre après 20 minutes, avec Koke et Alvaro Morata manquant de bonnes occasions, et ils ont continué à l’être pendant une grande partie du reste du match alors qu’ils se battaient avec style.

Pablo Sarabia a égalisé le jeu à la 38e minute après une sorte de bousculade dans le but, dont un bel arrêt de Dominik Livakovic, mais le gardien du Dinamo Zagreb n’a pas pu empêcher l’effort de Sarabia.



Pablo Sarabia (deuxième à gauche) a marqué le premier but de l’Espagne à Copenhague (Photo: .)

Les équipes sont entrées dans la pause à 1-1 avec Simon au moins n’ayant pas à s’attarder trop longtemps sur son erreur et son équipe a été impressionnante dans la deuxième strophe.

L’Espagne a pris la tête pour la première fois à la 57e et c’était la source improbable de Cesat Azpilicueta, qui s’est retrouvé en position d’avant-centre et a rattrapé les ratés de Morata.

Ferran Torres de Manchester City a réalisé un centre fantastique au deuxième poteau où le défenseur de Chelsea s’était faufilé pour rentrer à la maison.

C’est ensuite Torres qui s’est inscrit sur la feuille de match à la 76e minute, avec le joueur de 21 ans à gauche dans une énorme quantité d’espace sur le flanc droit lorsque l’Espagne a obtenu un coup franc dans sa propre position d’arrière gauche.

Une réflexion rapide et une longue passe précise ont permis à Torres d’échapper au seul défenseur croate près de lui et de rentrer chez lui avec calme.

Cela semblait être terminé, mais la Croatie a gardé ses espoirs avec cinq minutes sur 90 à jouer alors qu’elle a finalement empaqueté le ballon au-dessus de la ligne après un vrai gâchis dans la surface de six mètres.

Il y avait une défense espagnole héroïque après que Luka Modric ait coupé le ballon de la signature, mais le remplaçant Mislav Orsic a obtenu un autre tir et la technologie de la ligne de but a confirmé qu’il s’agissait bien d’un but, malgré les efforts de Simon.

Cela ne ressemblait toujours qu’à un peu d’espoir pour la Croatie, mais ils n’étaient pas encore prêts à s’allonger et Mario Pasalic a égalisé de la tête deux minutes après le début du temps additionnel, renvoyant la tête sur un fantastique centre de l’aile gauche.

Plus : Euro 2020



Cela a pris le jeu en prolongation et l’élan était avec la Croatie après son retour spectaculaire en fin de seconde période, mais c’est l’Espagne qui est restée calme.

Unai Simon rattrapait complètement son erreur précédente avec quelques arrêts impressionnants, tandis que Morata a également rétabli l’équilibre pour son échec précédent avec une belle frappe pour remettre son équipe devant.

Dani Olmo a fouetté un centre de la droite que Morata a abattu, puis a tiré sur le poteau arrière avec une frappe mortelle 100 minutes après le début du match.

Trois minutes plus tard et c’était vraiment fini car Olmo était à nouveau créateur, traversant cette fois pour Mikel Oyarzabal, qui est passé derrière la ligne de fond et a poussé à la maison.

La Croatie a continué à s’éloigner, mais c’était trop pour se remettre de la prolongation et l’Espagne, cette fois, a conservé son avance de deux buts.

