L’Espagne a battu l’Iran dans un bon match collectif

07/05/2021

Le à 22:20 CEST

L’équipe espagnole a ajouté la deuxième victoire consécutive contre l’Iran, qui a cette fois été battu (96-53), au WiZinkCenter de Madrid, en vue des prochains Jeux Olympiques.

Espagne, 96

(27 + 31 + 20 + 18): Ricky (10), Rudy (6), Claver (4), Juancho Hernangómez (9), Marc Gasol (9) – équipe de départ-, López Arostegui (3), Pau Gasol ( 9), Sergio Rodríguez (0), Brizuela (5), Alocén (3), Willy (5), Garuba (9), Oriola (2), Abrines (9), Llull (7), Sergi Martínez (2).

Iranien, 53

(21 + 13 + 10 + 9): Jamshidi (8), Bahrami (9), Geramipoor (6), Naeini (2), Yakhchali (9) – cinq partants-, Vahesi (4), Jalalpour (0), Hassazadeh (2), Davarpanah (2), Arghavan (0), Haddadi (5), Rezaeifar (3), Rostampour (3).

Arbitres :

Carlos Peruga, Carlos Cortés et Sergio Manuel. Sans éliminé.

Incidents :

Deuxième match de préparation de l’équipe espagnole, disputé au WiZinkCenter de Madrid, devant quelque 6 400 spectateurs. À la mi-temps, certains anciens joueurs de l’équipe nationale ont été honorés par l’Association des joueurs.

L’équipe espagnole, bien plus performante que lors du premier match, mis fin à la résistance de l’équipe iranienne à la mi-temps, permettant à Scariolo de beaucoup bouger le banc dans le but de voir tous ceux qui sont convoqués à l’action.

L’Espagne est ressortie avec une équipe qui sent bon le starter des Jeux, avec Ricky en tête, Rudy Fernández, Victor Claver, Juancho Hernangómez et Marc Gasol. Contrairement au premier match à Valence, l’équipe est sortie avec plus de verve défensive et une meilleure précision de tir.

Premiers triplés

Premiers triplés pour Rudy et Marc Gasol, qui promettaient une bonne soirée de frappe au coup. Les Iraniens ont offert une certaine résistance au début, déplaçant le ballon et trouvant positions de tir, ce qui les a même amenés à dominer 5 (13-18).

Scariolo arrête le jeu, remet l’ordre et l’équipe repart. Un partiel de 14-0 (du 13-18 au 27-18) a mis fin à la résistance de l’équipe iranienne, qui a vu comment l’Espagne a pris la vitesse de croisière avec triplé par Rudy, Ricky et Llull, pour clôturer le premier quart-temps avec un avantage de six (27-21).

L’Espagne a maintenu l’intensité défensive, déplaçant bien le ballon et trouvant de bons tirs. Deux triples d’affilée par Abrines et Marc Gasol pour ouvrir le quart ont ouvert l’avance sur 10 (32-21). Et à partir de là, l’Iran n’a pas trouvé de réponses pour défendre l’Espagne, qui a trouvé trois fois facilement.

Les différences montent en flèche

Les écarts se sont accrus pour atteindre un maximum de 24 à la mi-temps (58-34) qui a mis en évidence les différences entre les deux ensembles. Avec une précision de 58% en tirs de 2 et 67% en triple (10 sur 15), il était impossible pour l’Iran de se lever.

Dans la seconde moitié, L’Espagne s’est amusée devant une équipe iranienne dévouée. L’envie que mettait le moins commun de la sélection, a permis de creuser un écart et d’essayer de donner du rythme au jeu malgré les écarts dépassé les 30 points (71-40).

Avec la fête plus que résolue, les joueurs ont tenté de faire plaisir aux 6 400 spectateurs venus au WiZinkCenter, avec un jeu tout aussi intense, et voulant faire plaisir à l’entraîneur.

Comme dans le premier jeu, Le jeune joueur du Barça, Sergi Martínez, a eu ses minutes, dans un duel où l’écart atteint 41 points (85-44), pour la finale 96-53.

Le prochain rendez-vous sera contre la France, ce jeudi, à Malaga (19h30), un rival qui s’approchera déjà de la tension dont l’équipe espagnole a besoin en pensant aux Jeux.