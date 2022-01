L’Espagne a connu la fin d’année la plus chaude depuis sept décennies

01/03/2022 à 18:30 CET

Les températures en Espagne au cours des jours précédant la fin de l’année, le réveillon du Nouvel An et les premiers jours de 2022 ont été les plus élevées depuis qu’il y a des records, avec des maximums jusqu’à 6 degrés plus élevés que la normale à cette époque et des marqueurs équivalents à ceux atteints en Espagne fin avril ou début mai.

Tel que rapporté par l’Agence météorologique d’État (AEMET), entre le 27 décembre dernier et ce lundi 3 janvier les températures moyennes dans notre pays ont été printanières et ils ont battu des records dans des villes comme Ségovie ou Salamanque, où les thermomètres indiquaient deux à trois degrés de plus que d’habitude à cette époque.

De plus, le soir du Nouvel An, ils ont été atteints en Bilbao 25 ​​degrés maximum pour la première fois en décembre et les villes galiciennes de Pontevedra, La Corogne ou Lugo ont atteint des valeurs moyennes « typiques du début de l’été astronomique & rdquor;, comme l’indique l’AEMET.

La fin d’année la plus chaude depuis 1950

« Les 27, 28, 30 et 31 décembre 2021 et les 1er et 2 janvier 2022 ont été les plus chauds à ces dates depuis 1950 dans toute l’Espagne & rdquor;, a conclu l’AEMET, qui attribue ces valeurs à une météorologie phénomène appelé « affaissement & rdquor ;, qui consiste en une inversion thermique provoquée par de l’air chaud ou tempéré dans les couches supérieures ou moyennes et froid dans les zones inférieures.

Cet hiver est très chaud | Pixabay

Les données de l’Agence météorologique indiquent également que 2021 finira par être classé comme « Une année chaude & rdquor;, avec des températures supérieures à la normale pour la huitième année consécutive et sans aucun jour plus froid que la normale au cours des 70 dernières années, y compris les jours suivant la tempête Filomena, selon l’AEMET.

La situation météorologique change radicalement à partir de demain et l’anticyclone fera place à une masse d’air polaire, qui plongera les thermomètres vers des valeurs généralement l’hiver en cette semaine des rois, alors que des pluies sont également attendues du nord.

Ainsi, de Mercredi 5 devrait être froid dans tout le pays et même dans la moitié nord les températures sont plus basses que d’habitude en ce moment, avec des gelées à l’intérieur et des maximums qui ne dépasseront pas les 15 degrés en général aux heures centrales de la journée.

De plus, l’AEMET prévoit que divers systèmes frontaux laisseront la pluie entre demain et mercredi, surtout dans le nord, donc un parapluie sera nécessaire pour quelques balades à cheval.

Pour le moment Ce lundi l’environnement anticyclonique et sec va perdurer, Bien qu’en fin de soirée un front arrivera à l’extrémité ouest de la Galice qui laissera quelques pluies, un vent fort dans cette région et la chaîne de montagnes cantabrique et du brouillard dans les vallées de certaines rivières, mais avec des températures encore comprises entre 5 et 10 degrés au-dessus normal dans presque toute l’Espagne.

Ce mardi 4, il est prévu que le front traverse la Péninsule d’ouest en est emportant une masse d’air polaire qui fera baisser sensiblement les températures dans une grande partie du pays, sauf dans les régions méditerranéennes, où Il fera environ 25 degrés dans des endroits proches de la côte valencienne.

Aussi dépassera encore les 20 degrés en mer CantabriqueTandis qu’à l’ouest, les températures vont baisser et des villes comme León, Valladolid ou Madrid resteront autour de 10 ou 12 degrés maximum et les pluies atteindront également la Galice, les communautés cantabriques, la zone centrale et le système bétique.

Baigneurs au bord de la plage | Europe Presse

Au centre et au nord, le quota de neige chutera à 1 000 ou 1 400 mètres et au sud, il s’élèvera à 2 500 mètres tandis que le vent soufflera avec des rafales fortes ou très fortes dans les zones de montagne, les côtes et de grandes zones du Plateau nord.

Pour le 5 janvier, des vents intenses d’ouest et de nord-ouest sont attendus dans la zone méditerranéenne et dans les zones montagneuses de la moitié nord ; pluies dans le tiers nord de la péninsule, en particulier dans l’est de la Galice cantabrique et les Pyrénées, Castilla y León, le système ibérique et faibles et dispersées dans la zone centrale et le sud de la Meseta et des températures qui se poursuivront descendre d’une manière « extraordinaire ».

Selon l’AEMET, des anticyclones sont attendus pour cette journée sur les deux plateaux d’environ 5 à 10 degrés ; de 10 à 15 degrés dans la mer Cantabrique, l’Andalousie intérieure et l’Estrémadure et entre 15 et 18 degrés dans les régions méditerranéenne, baléare et andalouse, mais en général, ce seront des valeurs normales pour l’époque dans presque tout le pays ou un peu moins à l’intérieur de la moitié nord.

Froid le jour des rois

le Jeudi 6, Jour des Rois Mages, les nuits continueront de baisser À l’intérieur et dans des villes comme Teruel ou Soria, il atteindra 6 degrés sous zéro ou entre 3 et 5 degrés sous zéro à Pampelune, Vitoria, Huesca et Lleida. Il pourrait même geler à Bilbao, où ils pourraient descendre en dessous de zéro.

D’autre part, les températures diurnes augmenteront dans la mer Cantabrique et dans la moitié ouest sans trop varier dans le reste, mais en général ce sera une journée froide.

Il pleuvra occasionnellement et faiblement en Galice, dans la mer Cantabrique, dans les Pyrénées et peut-être dans les régions montagneuses du centre et du sud-est, mais en général le temps sera légèrement nuageux, bien que le niveau de neige baisse un peu plus dans les Pyrénées, se tenant à environ 700 mètres, tandis que le vent Il soufflera intensément dans le nord-est de la péninsule, les îles Baléares et certaines parties de la mer Cantabrique.

Dans les îles Canaries Les températures resteront élevées pour la saison, mais dès mercredi les alizés laisseront des pluies abondantes dans le nord des îles de plus grand relief et le thermomètre reviendra à des valeurs normales.