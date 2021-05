L’Espagne a déjà des rivaux en route pour la Coupe du monde 2023

30/04/2021 à 16:09 CEST

.

L’équipe espagnole de football féminin a été encadré dans le groupe B de la phase de qualification européenne pour la Coupe du monde 2023, aux côtés de l’Écosse, de l’Ukraine, de la Hongrie et des îles Féroé.

Le tirage au sort organisé ce vendredi au siège de l’UEFA a tracé la voie l’équipe dirigée par Jorge Vilda vers la troisième coupe du monde de football féminin espagnol. L’Espagne a participé aux Coupes du monde 2015 au Canada et aux Coupes du monde 2019 en France.

La Roja affrontera les équipes d’Écosse, d’Ukraine, de Hongrie et des îles Féroé entre septembre 2021 et septembre 2022 à la recherche d’une place au Championnat du monde 2023, à jouer en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Les 51 équipes européennes participant au tour de qualification ont été divisés en six groupes de six sélections et trois de cinq.

Les gagnants du neuf groupes Ils iront directement à la phase finale de la Coupe du monde et le deuxième classé jouera le barrage de l’UEFA en octobre 2022.

– Voici la composition des groupes après le tirage au sort de ce vendredi:

Groupe A: Suède, Finlande, République d’Irlande, Slovaquie et Géorgie.

Groupe B: Espagne, Écosse, Ukraine, Hongrie et îles Féroé.

Groupe C: Pays-Bas, Islande, République tchèque, Bélarus et Chypre.

Groupe D: Angleterre, Autriche, Irlande du Nord, Macédoine du Nord, Lettonie et Luxembourg.

Groupe E: Danemark, Russie, Bosnie-Herzégovine, Azerbaïdjan, Malte et Monténégro.

Groupe F: Norvège, Belgique, Pologne, Albanie, Kosovo et Arménie.

Groupe G: Italie, Suisse, Roumanie, Croatie, Moldavie et Lituanie.

Groupe H: Allemagne, Portugal, Serbie, Israël, Turquie et Bulgarie.

Groupe I: France, Pays de Galles, Slovénie, Grèce, Kazakhstan et Estonie.