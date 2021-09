L’Espagne a déjà doublé le nombre de “nuits tropicales” depuis 1960

in

14/09/2021

La température moyenne de l’air en Espagne a augmenté de 1°C au cours des 60 dernières années, mais le réchauffement de la mer Méditerranée est encore pire : 1,4°C en seulement 40 ans. En conséquence, le nombre de les nuits tropicales (où la température ne descend pas en dessous de 20º C) a doublé dans le pays, bien qu’elle ait atteint cinq fois dans la moitié sud. Ce sont quelques-unes des données publiées par l’Association espagnole de géographie dans un rapport sur les effets enregistrés dans notre pays dans le contexte du réchauffement climatique mondial.

Le 6e rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat présenté cet été ne laisse aucun doute sur les altérations que le système climatique mondial enregistre et qu’il connaît dans la région méditerranéenne, l’un de ses « points chauds » les plus importants à la surface de la terre.

En Espagne, le processus actuel de changement climatique montre déjà des preuves dans tous les aspects du système climatique. L’augmentation déjà vérifiée de la température moyenne au-dessus de 1º C au cours des six dernières décennies a entraîné une augmentation de la durée, de la fréquence et de l’intensité des phénomènes atmosphériques extrêmes tels que les vagues de chaleur.

La perte de confort thermique est évidente dans certaines régions du sud et de l’est de l’Espagne, où les nuits tropicales se sont multipliées par cinq depuis 1980.

Dans l’ensemble du pays, le nombre de ces nuits (au cours desquelles la température ne descend à aucun moment en dessous de 20º) a doublé depuis 1960, selon les données de l’Association des géographes, passant de 5,1 par an dans la période 1960. -1990 à 11,5 dans la période 1991-2020.

La côte méditerranéenne s’est réchauffée de 1,4°C en 40 ans, encore plus que l’air

Le réchauffement climatique a provoqué une augmentation de la température des mers qui entourent le territoire espagnol, et en particulier sur la côte méditerranéenne, qui sa température a augmenté de 1,4°C au cours des quatre dernières décennies, c’est-à-dire plus que l’augmentation de la température de l’air.

Cela favorise les changements dans la dynamique atmosphérique et augmente le potentiel de génération d’événements de précipitations extrêmes.

« L’énorme irrégularité des précipitations dans notre pays a également été affectée avec une sévérité accrue des sécheresses avec les conséquences déjà évidentes pour la production agricole et la propagation et l’ampleur des incendies de forêt, sans parler des altérations de la répartition territoriale des espèces de végétation et de faune, en particulier dans les zones de montagne & rdquor;, comme l’a révélé Roberto Serrano, président de la Groupe sur le changement climatique de l’Association.

Il n’y a que 19 glaciers en Espagne sur les 52 qui existaient

De plus, le réchauffement progressif a entraîné une diminution progressive des précipitations neigeuses et un recul très préoccupant de nos glaciers de montagne, notamment dans les Pyrénées, pour lesquels une réduction radicale de son extension ou de son extinction est prévue tels que nous les connaissons pour les décennies à venir.

Les glaciers des Pyrénées sont le dernier vestige des masses de glace qui recouvraient la chaîne de montagnes pendant la période glaciaire. Ce sont les glaciers les plus méridionaux d’Europe et, bien qu’ils soient répartis sur les deux versants pyrénéens, ils sont plus importants sur le versant sud.

En 1850, il y avait 52 glaciers dans les Pyrénées. En 2021, il n’y en a que 19. Leur disparition est attendue dans seulement 30 ans, même si cela ne contribuera pas beaucoup à l’élévation du niveau de la mer, car ils ont déjà accumulé peu de glace depuis longtemps. Elle aura d’autres conséquences écologiques, puisque sa disparition suppose la modification totale d’un habitat dont dépendent de nombreuses espèces.

Toutes les projections pour ce siècle montrent des scénarios de maintien du processus de réchauffement en Espagne avec des effets sur la santé humaine et l’environnement et, finalement, une plus grande vulnérabilité aux phénomènes atmosphériques.

« La décennie actuelle devrait être la décennie des actions d’atténuation et d’adaptation face au changement climatique. La géographie espagnole continuera à travailler pour offrir des propositions réalistes et durables pour réduire les effets du réchauffement climatique dans notre pays. Il est temps d’agir. Nous connaissons les effets que le changement climatique peut avoir sur notre pays tout au long de ce siècle », souligne Jorge Olcina, président de l’Association espagnole de géographie.

Pour les géographes, le changement climatique devrait être le grand axe des politiques publiques et des actions privées dans les années à venir. “C’est une opportunité collective de bien faire les choses, de changer des schémas économiques qui se sont avérés nocifs pour l’environnement, d’adapter les territoires aux conséquences du changement climatique”, ajoute-t-il.

Plus de morts par la chaleur que par le froid

La chaleur génère une perte de confort thermique et des effets sur la santé humaine. Il y a quelques années, une enquête des géographes David Martín et Jorge Olcina a démontré la relation étroite entre l’augmentation des maladies cérébrovasculaires due à l’arrivée d’air saharien à Alicante.

Maintenant, une étude de l’Institut de la santé mondiale de Barcelone met en évidence la condition que les extrêmes thermiques vont avoir en Espagne. En particulier, la chaleur va causer un grand nombre de décès dans les décennies à venir, de sorte que la baisse des décès par froid ne pourra pas compenser le nombre annuel de victimes de chaleur accablante dans notre pays. C’est une conséquence de plus des effets du réchauffement climatique qui se manifestent déjà de manière évidente sur notre territoire depuis 2000.

Depuis le début de ce siècle, les statistiques des décès dus à des températures extrêmes ont changé. Chaque année, plus de personnes meurent de chaleur que de froid dans le monde. Cela peut être vérifié dans différentes bases de données d’organisations scientifiques qui compilent les décès dus aux dangers atmosphériques dans le monde.

