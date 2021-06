L’Espagne a établi un record de passes réussies pour le Championnat d’Europe, mais est lâché par Alexander Isak et Marcus Berg manque lors du match nul contre la Suède

in

Il y avait deux philosophies de football contrastées lors de l’affrontement de l’Espagne contre la Suède, mais les deux équipes ont mis fin à l’affrontement de l’Euro 2020 à égalité en jouant un match nul et vierge.

Le style plus attrayant de l’Espagne, qui a atteint des standards très élevés au cours de la première mi-temps à Séville, était très agréable à l’œil puisque Dani Olmo et Koke ont tous deux eu deux bonnes occasions.

Olmo a eu trois occasions décentes, y compris cette tête dès le début

Alors que l’ancien attaquant de Chelsea Alvaro Morata a gonflé ses lignes

Pendant ce temps, Alvaro Morata a mis le ballon au large lorsqu’il a marqué le but, car il n’a pas su capitaliser sur l’erreur de Marcus Danielson.

Mais on pourrait affirmer que l’approche plus directe du Suédois a tenu compte de meilleurs résultats car les cœurs espagnols étaient dans la bouche avec Alexander Isak et Marcus Berg se rapprochant exceptionnellement de chaque côté de la mi-temps.

Isak a été le premier à avoir une grande chance alors qu’il s’accrochait à une balle en profondeur, renversait le débutant de La Roja Aymeric Laporte mais son tir touchait Diego Llorente, frappait le poteau et dans les bras reconnaissants ou Unai Simon.

Mais Berg aurait vraiment dû donner l’avantage à la Suède au début de la seconde mi-temps car un excellent jeu de hold-up d’Isak l’a vu creuser un centre vers un Berg non marqué, mais l’attaquant a faussé le tir large avec un but assez ouvert béant.

Isak a causé beaucoup de problèmes à la défense espagnole et a eu la malchance de ne pas figurer sur la feuille de match juste avant la mi-temps.

Mais Berg a en quelque sorte raté d’ici

Ce sont les hommes de Luis Enrique, qui ont réalisé le plus de passes en une seule mi-temps dans un Championnat d’Europe depuis le début des records (419 en première mi-temps), qui auraient pu l’emporter à la fin mais la tête du remplaçant Gerard Moreno a été repoussée par Robin Olsen.

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

