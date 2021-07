L’Espagne, à la recherche de plus de places pour les pré-olympiques européens à Paris

L’équipe olympique espagnole de boxe reprendra dans le Pré-Olympique Européen de Paris, du 4 au 11 juin, la qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo avec les places déjà confirmées de Gabriel Escobar (-52 kilos) et José Quiles (-57 kilos), l’objectif est donc d’en obtenir au moins un de plus puisque depuis Barcelone’92, avec cinq invités et deux qualifiés, pas plus de deux représentants ont participé à une épreuve olympique.

Le tournoi a commencé à l’origine à Londres mais l’expansion mondiale de la pandémie de Covid-19 a contraint la compétition à être temporairement suspendue le 16 mars 2020. Plus d’un an plus tard, elle reprendra là où elle s’était arrêtée, avec les mêmes concurrents et tables, depuis seul le lieu du tournoi a été modifié.

Bien sûr, en cours de route, les éliminatoires mondiales ont été laissées dans lesquelles l’Espagne espérait même dépasser les sept participants de Barcelone.

Suite à la décision prise par la Task Force, appartenant au COI, qui organise la boxe en raison de la situation exceptionnelle du Association internationale de boxe (AIBA), ces places sont attribuées selon un classement basé sur des compétitions internationales au cours des quatre dernières années, ce qui signifie qu’il n’y a pas de représentants espagnols parmi les gagnants.

Avec Gabriel Escobar, l’or européen brisant une sécheresse de 48 ans et visant à bien faire pour être tête de série au tirage au sort olympique, et José Quiles, qui n’a pas voyagé en France avec l’expédition espagnole faute d’être physiquement à 100%, l’Espagne compte trois boxeurs et une boxeuse qui reprendront leur rêve d’être à Tokyo ce vendredi.

Miguel Cuadrado (-75 kilos), Gazi Khalidov (-81 kilos), Enmanuel Reyes Pla (-91 kilos) et Mélissa tape (-60 kilos) doit gagner deux matches pour obtenir un passeport pour les JO. Ils auront deux opportunités puisqu’il y aura un play-off pour les combattants qui remportent le premier et tombent en quarts de finale. Les positions des cinquième à huitième et cinquième et sixième iront au Japon.

Au cas où Mélisse elle y parvient, elle sera la première représentante dans la catégorie féminine de toute l’histoire de la boxe olympique espagnole.

« J’arrive assez fort. Le report m’a fait du bien pour acquérir plus d’expérience et partir avec encore plus d’envie. C’est une grande responsabilité d’être seul pour les pré-olympiques et je suis confronté à quelque chose de très important pour moi et pour la boxe féminine espagnole », a déclaré la combattante à . avant de se rendre à Paris.

« L’équipe est formidable. Très heureux du travail qu’ils ont accompli pendant cette période et je pense que nous allons entrer dans l’histoire car les quatre d’entre eux vont se qualifier », a été si retentissant le président de la Fédération espagnole de boxe, Felipe Martinez.

« J’ai cette confiance, l’entraîneur et eux aussi. Ils vont pour tout. Nous avons deux qualifications, ce qui nous rassure un peu, mais nous voulons nous améliorer et ce serait historique. Depuis Barcelone 92, nous n’avons pas eu d’équipe aussi compétitive », a-t-il ajouté.

Une confiance basée sur la qualité des trois boxeurs et du boxeur qui représentera l’Espagne et sur le fait d’avoir su développer des compétitions, face à des fédérations étrangères, pendant la pandémie.

« Grâce aux efforts du Conseil supérieur des sports, du Comité olympique espagnol et de toutes les entités qui entourent le travail de tous les sports, nous avons pu nous entraîner assez bien. Nous sommes l’un des pays qui a eu le plus d’activité et nous avons pu réaliser le plus de travaux ; ce qui nous aide quand il s’agit d’atteindre une qualification de la meilleure façon possible », a-t-il commenté.

Six places potentielles qui auraient pu être plus si le barrage mondial n’avait pas été suspendu à cause du coronavirus : “La vérité c’est, mais il faut voir le côté positif et c’est que les Jeux Olympiques vont se jouer. Ils sont excités. Oui c’est vrai que certains méritaient d’être dans cette deuxième qualification et avaient des options assez claires pour se qualifier, mais c’est ce que c’est et ils l’ont compris. Ils l’ont pris avec enthousiasme et travaillent déjà pour être à Paris 2024”, a-t-il déclaré.

De plus, il était enthousiasmé par la possibilité que Mélissa tape devenir le premier représentant de l’Espagne dans la catégorie féminine.

“Beaucoup d’illusion avec ce carré. L’annulation d’un des éliminatoires a réduit nos chances, mais il nous en reste un et il a un bon quadrant et beaucoup de confiance et d’enthousiasme avec ce combat. Ce serait historique et un coup de pouce qu’Iberdrola nous ait aidé à développer la boxe féminine », a-t-il déclaré. Felipe Martinez.

