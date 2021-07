L’Espagne, à la recherche de sa première victoire olympique depuis deux décennies

25/07/2021 à 08h00 CEST

L’équipe de Luis de la Fuente affronte la deuxième journée de la phase de groupes avec l’intention de se racheter du match nul contre l’Egypte. L’équipe des moins de 23 ans a joué un bon football, a profité de bonnes occasions et méritait plus que le tirage au sort, mais le manque de précision dans les derniers mètres a été décisif.

L’équipe espagnole n’a pas remporté de victoire olympique depuis plus de deux décennies. C’était à Sydney 2000, lorsque l’équipe nationale a battu les États-Unis en demi-finale (3-1). Finalement, cette équipe n’a pas pu battre le Cameroun aux tirs au but après un 2-2 et n’a pas pu répéter l’exploit de 1992.

Lors des éditions 2004 et 2008, il n’a pas obtenu le billet, mais il l’a fait en 2012, quand il n’a pas passé la phase de groupes : deux défaites contre le Japon et le Honduras et un nul contre le Maroc.. Il n’a pas non plus réussi à se qualifier pour les Jeux de Rio 2016.

A la recherche du billet pour les chambres, sans Mingueza ni Ceballos

L’Espagne se tournera vers l’Australie, qui a battu l’Argentine dans l’autre match de groupe, sa première victoire olympique au cours des six derniers matchs.. Le match d’ouverture, en plus du match nul, a laissé les blessures d’Òscar Mingueza et Daniel Ceballos, qui perdra presque certainement le reste de la phase de groupes et ils sont incertains pour un hypothétique quart de finale.

La sélection compte une médaille d’or à l’édition 1992 et deux autres médailles d’argent aux éditions 1920 et 2000. Avec l’édition Tokyo 2020, c’est la onzième fois que l’Espagne participe aux Jeux Olympiques.. À deux reprises, ils ont atteint les quarts de finale, une fois jusqu’aux huitièmes de finale et quatre autres n’ont pas passé la phase de groupes.