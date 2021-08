L’Espagne, à un pas de la grande finale

08/06/2021 à 06:00 CEST

La délégation espagnole de water-polo masculin affrontera la titanesque Serbie en demi-finale des Jeux olympiques de Tokyo 2020 après avoir battu les États-Unis (8-12) en quarts de finale. Serbes et Espagnols se sont déjà rencontrés dans cette édition, en phase de groupes, avec victoire pour l’équipe nationale par le minimum (13-12) dans les débuts.

Ceux de David Martín, entré en phase finale après une phase de poules immaculée avec cinq victoires, Ils affrontent la lutte pour les médailles avec l’intention d’oublier le mauvais résultat obtenu aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro 2016. L’Espagne ne débute pas comme favorite contre la Serbie, l’actuel champion olympique, mais après la victoire en phase de groupes, le duel est plus qu’égal.

Les prévisions assurent que l’Espagne n’accédera pas à la grande finale bien qu’elle soit le deuxième plus grand prétendant à la médaille d’or et que ce seront la Hongrie et la Serbie qui occuperont les deux places de la finale.. Ceux de David Martín seraient troisièmes dans l’affrontement contre la Grèce et ils obtiendraient la première médaille de bronze de la délégation et le troisième métal olympique après l’argent à Barcelone 1992 et l’or à Atlanta 1996.

Les précédents et les finalistes, le grand endossement espagnol

L’Espagne affronte la Serbie en demi-finale de water-polo masculin avec l’affiche de l’outsider. Malgré cela, Les précédents soutiennent l’illusion de ceux de David Martín: lors des cinq dernières confrontations directes, ils se sont soldés par une victoire, la dernière de ces mêmes Jeux Olympiques en phase de groupes. Au cours des trois dernières années, l’Espagne a battu la Serbie avec 61 points pour et 53 points contre.

L’équipe espagnole s’accroche également à son statut de vice-champion d’Europe et du monde pour freiner le vent et la puissance physique de la Serbie.. L’appel de sélection comprend un total de 10 joueurs du CN Atlètic-Barceloneta, qui ont remporté le titre de champion et sont passés très près de remporter également le titre européen.