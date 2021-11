L’Espagne accueillera le Championnat d’Europe 2028 avec le Portugal et la Suisse

20/11/2021 à 18:27 CET

.

L’Espagne accueillera à nouveau, 32 ans plus tard, un championnat d’Europe de handball Après avoir été désigné ce samedi, avec le Portugal et la Suisse, pour accueillir le Championnat d’Europe masculin 2028 lors du congrès extraordinaire de la Fédération européenne (EHF) qui s’est tenu à Vienne.

Les candidatures de l’Espagne, du Portugal et de la Suissea était le seul candidat à organiser le tournoi continental maximum des équipes nationales, après le retrait de la proposition du Danemark, de la Suède et de la Norvège, qui ont renoncé à tenter d’accueillir le tournoi 2028 pour concentrer leurs efforts sur la réalisation du Championnat d’Europe 2026, qui a finalement été accordé.

De son côté, la Suisse, qui aspirait initialement à organiser seule le Championnat d’Europe, a rejoint la candidature ibérique en octobre dernier, assurant ainsi son choix.

L’Espagne, qui a déjà organisé le Championnat d’Europe en 1996, accueillera avec le Portugal, lieu du Championnat d’Europe en 1994, et la Suisse, qui a accueilli le Championnat d’Europe 2006, la 18e édition du tournoi continental masculin maximum pour équipes nationales. à jouer du 13 au 30 janvier 2028.

La candidature prévoit que chacun des trois pays accueillera deux des six groupes dans lesquels la première phase sera divisée, tandis que la seconde se jouera au Portugal et en Espagne. Les demi-finales et la finale du tournoi se joueront en Espagne dans un lieu encore à déterminer.

Une élection qui servira le handball espagnol à retirer l’épine de sa non-désignation en juin 2018 comme lieu du championnat d’Europe 2022, à laquelle il a été présenté comme candidature avec la France et la Belgique, et qui a été accordé à la Hongrie et à la Slovaquie.

Mais l’Espagne, le Portugal et la Suisse n’ont pas été les seuls « gagnants » du congrès de l’EHF, puisque le consensus trouvé entre les différentes fédérations a permis à tous les aspirants d’organiser les européennes, thommes et femmes des années 2026 et 2028, ont obtenu un prix.

Danemark, Suède et Norvège organisera, après être restés les seuls candidats, le Championnat d’Europe masculin 2026, tandis que Russie Il accueillera le Championnat d’Europe féminin la même année, après le retrait de la candidature nordique.

Ce sera le siège du Championnat d’Europe féminin en 2028, puisqu’il a été élu seul candidat, comme cela s’est produit dans le cas de l’Espagne, du Portugal et de la Suisse pour le Championnat d’Europe masculin en 2028.

. Championnat d’Europe masculin 2026 : Danemark, Suède et Norvège

. Championnat d’Europe masculin 2028 : Espagne, Portugal et Suisse

. Championnat d’Europe féminin 2026 : Russie

. Championnat d’Europe féminin 2028 : Norvège, Danemark et Suède.