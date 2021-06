L’Espagne accueillera pour la première fois un Grand Prix SailGP

30/06/2021 à 18:07 CEST

Les eaux de la baie de Cadix accueilleront les meilleurs athlètes nautiques du monde à l’occasion de la célébration du Grand Prix d’Espagne | Andalousie – Cadix par SailGP, la compétition de catamaran la plus rapide au monde, qui arrivera dans la capitale de Cadix en octobre prochain. La plupart des marins qui visiteront Cadix coïncidant avec le pont Hispanidad sont des médaillés olympiques, des vainqueurs de l’America’s Cup et des athlètes de course océanique du monde entier. Cela a été annoncé aujourd’hui lors de la présentation du Grand Prix de Espagne qui a eu lieu à Séville devant le Nao Victoria. Justement, le Nao Victoria donne son nom au bateau de l’équipe espagnole SailGP, le F50 Victoria. Au cours de l’événement, l’engagement du concours envers l’environnement a été souligné. Dans ce sens, l’équipe espagnole de SailGP a la collaboration de Wave of Change de Grupo Iberostar comme principal partenaire durable.

La rencontre, qui a reçu le soutien de toutes les institutions andalouses et des représentants du monde nautique, a également servi à montrer la transformation que connaîtra la ville de Cadix à l’occasion du Grand Prix. Le test fait partie d’une date emblématique pour l’Espagne et l’Andalousie ; le pont Hispanidad et commémore également le V centenaire du premier tour du monde de Juan Sebastián Elcano à la tête du Nao Victoria.

Plus précisément, jea ville aura trois emplacements majeurs dans la baie. Dans la soi-disant “Muelle Ciudad” se trouveront la zone technique des équipes, le salon Adrenaline et le centre des médias. Le Paseo De Santa Bárbara sera la zone d’accès gratuit pour les fans, tandis que le Baluarte de la Candelaria sera la zone premium pour les spectateurs ayant accès. De plus, devant l’hippodrome, il y aura un stand naturel où vous pourrez observer la compétition depuis le sol.

Monsieur Russell Coutts, PDG de SailGP, qui s’est rendu en Espagne expressément pour l’occasion ; Maria del Mar de Ros, PDG de l’équipe espagnole SailGP ; Juan Marin, vice-président de la Junta de Andalucía ; Irène Garcia, Président de la Diputación de Cadix; José María González, maire de Cadix ; l’amiral de la flotte (AFLOT), Eugenio Diaz del Río, en représentation de la Commission du V Centenaire du 1er Tour du Monde ; Teófila Martínez, président de l’Autorité portuaire de la baie de Cadix ; Oui Paco Coro Vice-président de la Fédération espagnole de voile et président de la Fédération andalouse de voile.

« C’est une magnifique nouvelle pour l’Andalousie et la baie de Cadix qu’une compétition d’un tel prestige ait choisi d’organiser l’une de ses épreuves sur notre terre. La destination s’affirme comme une référence dans l’organisation de grands événements sportifs. SaiGP est un salon sportif de première classe qui bénéficiera d’un cadre privilégié tel que la ville de Cadix et ses environs & rdquor;, a déclaré le vice-président de la Junta de Andalucía, Juan Marín.

Un événement clé pour le positionnement du tourisme sportif en Andalousie

Le Grand Prix d’Espagne | Andalousie – Cádiz by SailGP sera l’un des plus grands événements que l’Andalousie accueillera cette année et servira à continuer à positionner la région comme une destination de référence du tourisme sportif dans le pays.

« L’arrivée imminente de SailGP consolide la province de Cadix en tant que destination d’excellence pour le développement d’événements sportifs internationaux de haut niveau : des grands prix moto sur le circuit Ángel Nieto de Jerez, aux courses hippiques presque bicentenaires de Sanlúcar de Barrameda , sans oublier les championnats de référence liés au golf et au polo à Sotogrande, l’équitation à Montenmedio, les événements mondiaux de kitesurf à Tarifa & mldr; C’est ainsi que nous l’avons compris du Conseil provincial, de telle sorte que nous abordons chacune de ces manifestations sportives dans une double dimension : d’une part, en raison de ce qu’elles supposent générer des flux économiques directement liés à leur propre célébration; et d’autre part, mais non des moindres, pour son pouvoir d’attirer l’attention de millions de fans de toutes ces disciplines sportives sur notre province, avec son effet touristique induit conséquent & rdquor;, a-t-il déclaré Irène Garcia, président de la Diputación de Cadix.

La demande touristique et l’impact économique que l’événement générera sur le territoire contribueront à positionner Cadix comme l’une des principales villes de référence des sports de voile dans le monde. Además de la promoción económica y turística, cabe destacar que SailGP pretende servir como plataforma para acelerar el cambio hacia un futuro más limpio sostenible e inclusivo, a través de su iniciativa Race for the Future, apoyando proyectos que generen un impacto social y medioambiental positivo en la région. Pour cela, l’équipe espagnole SailGP travaillera main dans la main avec Wave of Change de Grupo Iberostar.

“Voile GP ce sera une injection économique et, bien sûr, ce sera une vitrine internationale, cela ne fait aucun doute. Il apportera des gens, des fans, des fans et une pause pour les magasins, l’industrie hôtelière et le secteur hôtelier de la ville. SailGP est avant tout une passion. Passion pour la mer, passion pour la voile, passion pour les vents, passion pour la voile, pour repousser ses propres limites & rdquor;, a expliqué José María González Santo, maire de Cadix, ville hôte du Grand Prix d’Espagne | Andalousie – Cadix par SailGP.

Gloria Fluxá, Vicepresidenta y CSO (Chief Sustainability Officer) de Grupo Iberostar, ha señalado que “la sostenibilidad y la pasión por los océanos forman parte de nuestro ADN desde siempre, hasta el punto de que el 80% de nuestros hoteles están en primera línea de mer. Nous avons également en commun avec SailGP l’esprit de sacrifice et d’amélioration, et nous sommes également unis par une science rigoureuse et une durabilité, des valeurs clés qui nous lient à ce projet passionnant en tant que partenaire durable & rdquor ;.

L’Espagne mène le circuit SailGP après avoir terminé deuxième du Grand Prix d’Italie

Actuellement, l’équipe espagnole SailGP est le premier classé de la compétition après avoir terminé deuxième du Grand Prix d’Italie, organisé début juin à Tarente (Italie). L’équipe espagnole a atteint la finale de l’épreuve où elle n’a été battue que par le Japon. Avec deux Grand Prix disputés, l’équipe espagnole compte 16 points au classement général, un de plus que la Grande-Bretagne et deux de plus que les Japonais.

La deuxième saison de SailGP a débuté en avril aux Bermudes et se terminera en mars 2022 à San Francisco (USA). Le circuit SailGP visitera Plymouth (Royaume-Uni) dans deux semaines, puis Aarhus (Danemark – 20 et 21 août), Saint-Tropez (France – 11 et 12 septembre), Cadix (Espagne – 9 et 10 octobre), Sydney ( Australie – 17 et 18 décembre), Christchurch (Nouvelle-Zélande – 29 et 30 janvier 2022) et San Francisco (États-Unis – 26 et 27 mars 2022).

Le Grand Prix d’Espagne bénéficie du soutien du Conseil du tourisme du gouvernement régional andalou à travers des fonds FEDER, ainsi que le reste des administrations et institutions locales ; Diputación de Cádiz, Mairies de Cadix, Puerto de Santa María, Rota et Puerto Real, Puerto Sherry, Confédération des Entreprises et Marine Espagnole.