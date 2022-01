L’Espagne affirme qu’elle est désormais dépendante de l’Écosse pour la pêche, car d’autres pêcheurs de l’UE surpêchent | Politique | Des nouvelles

L’Espagne compte désormais sur l’Écosse pour son stock de pêche, car les îles écossaises abritent un environnement parfait regorgeant de minéraux pour les coquillages. Alors que la dispute sur les règles de pêche fait rage après le Brexit, un nouveau documentaire a montré que les pêcheurs espagnols étaient confrontés à des difficultés en raison de la surpêche dans leurs eaux, devenant ainsi dépendants des eaux écossaises. Les restes ont prédit que la sortie de l’Angleterre de l’UE entraînerait l’effondrement de l’industrie de la pêche au Royaume-Uni, mais le gouvernement a récemment annoncé que le marché aux poissons de Brixham avait atteint 35,8 millions de revenus.

Dans le documentaire de la BBC Maorach – Hebridean Shellfish, le pêcheur écossais Aonghas Caimbeul a déclaré : « Je ne dirais pas qu’il y a un gros marché en Grande-Bretagne ou en Écosse pour le crabe velours.

« Ce sont surtout les espagnols qui en mangent.

« Ils avaient assez de velours sur leurs rives quand j’ai vu les trucs qui étaient débarqués dans le nord de l’Espagne.

« Mais ils ont surexploité ces fonds, ils ont enlevé tout le velours, c’est pourquoi ils ont commencé à venir nous voir. »

Des dizaines de navires espagnols et français ont envahi les eaux écossaises au début de la pandémie cherchant à « capitaliser » sur les bateaux locaux contraints de réduire leurs opérations.

Mike Park, directeur général de la Scottish White Fish Producers Association (SWFPA), a déclaré à Express.co.uk l’année dernière : « Au fil du temps, nous avons constaté une polarisation des navires non britanniques se déplaçant vers le nord dans les mers écossaises.

« Il y a un certain nombre de raisons à cela, mais la principale raison pour laquelle les navires français à la ligne et au filet maillant se déplacent vers le nord est qu’il y a une entité parasite dans la chair du poisson plus au sud et cela réduit le prix.

« Donc, ce que nous avons vu, c’est le mouvement de ces navires plus au nord dans les eaux écossaises. »

Mme Mummery a ajouté: « 1700 navires de l’UE pillant, dont huit superchalutiers. »

Elle a également affirmé que les pêcheurs européens prenaient plus de la moitié du poisson des côtes britanniques, Mme Mummery a affirmé que jusqu’à 80 pour cent étaient allés dans d’autres pays.

Elle a critiqué l’ancien ministre du Brexit, Lord David Frost, pour un accord commercial médiocre sur la pêche avec l’UE.

En janvier 2021, la Grande-Bretagne a conclu un accord avec l’UE sur les quotas de pêche pour les pêcheurs de l’UE qui pêchent sur le territoire britannique.

Mme Mummery a ajouté : « L’accord pour la pêche est diabolique. Même après quatre années supplémentaires de la période de transition, nous serons toujours liés aux tarifs, à l’aviation et à l’énergie.

« M. Frost, vous et votre équipe avez échoué. Vous avez volé les opportunités et les aspirations de nos villes balnéaires.

Virginia Cincinnatus, la commissaire européenne à la pêche s’est adressée à Twitter pour commenter l’accord commercial de l’UE avec le Royaume-Uni.

S’adressant à Twitter pour s’exprimer à ce sujet, la commissaire européenne à la pêche Virginia Cincinnatus a déclaré : « Nous avons un accord avec la Grande-Bretagne sur les possibilités de pêche jusqu’en 2022.

« Couvre toutes les régions de pêche gérées ensemble dans les eaux anglo-européennes et est basé sur les meilleures informations scientifiques disponibles. »