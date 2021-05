L’Espagne affrontera en tant que chef de série le tirage au sort de la phase finale de l’European

05/03/2021 à 19h30 CEST

L’équipe espagnole de handball, vainqueur des deux derniers Européens, affrontera en tant que tête de série le tirage au sort de la phase finale du Championnat d’Europe de Hongrie et de Slovaquie 2022 qui se déroulera ce jeudi (17h00) à Budapest.

Une condition qui permettra aux «Hispaniques». Évitez les rivaux tels que la Croatie, la Norvège, la Slovénie, l’Allemagne et le Portugal dans la première phase du tournoi, qui comprendra vingt-quatre participants.

Cependant, L’Espagne pourrait se retrouver au premier tour avec des puissances comme le Danemark, champion du monde actuel, ou Suède, argent lors de la dernière Coupe du monde en Egypte, qui avec la Hongrie mènera le pot 2 dans lequel ils apparaîtront également Russie, Serbie, dirigé par l’espagnol Toni Gerona, et L’Autriche.

Le rival à éviter dans le pot 3 sera l’équipe de France, reléguée en troisième coupe, après la décision de la Fédération européenne de prendre comme critère de formation des pots le classement final du passé européen, dans le que la France n’a pas réussi le premier tour, ainsi que la phase de qualification pour le championnat 2022, dans laquelle les Gaulois étaient deuxièmes du groupe 1 derrière la Serbie.

L’équipe de France, quatrième de la dernière Coupe du monde en Égypte, après avoir perdu contre l’Espagne 35-29 en finale de consolation, mène le troisième pot du tirage au sort, qui comprend également la Slovaquie, la Biélorussie, l’Islande, la République tchèque et la Macédoine du Nord.

La Pologne, le Monténégro et les Pays-Bas sont en train de devenir les trois rivaux les plus dangereux du pot 4, complété par des équipes d’Ukraine, de Bosnie-Herzégovine et de Lituanie.

L’équipe espagnole fera face au tirage au sort sachant que jouera la première phase à Budapest ou dans les villes slovaques de Bratislava ou Kosice. Seules options possibles suite à la décision des organisateurs de placer la Croatie dans le groupe A, basé à Szeged (Hongrie), la Slovénie dans le groupe C, basé à Debrecen (Hongrie) et en Allemagne, dans le groupe D, l’un des deux de la première phase qui sera joué dans la capitale slovaque. Dans le cas où l’Espagne jouerait à Budapest, domicile du groupe B, les «Hispanos & rdquor; serait automatiquement associé à la Hongrie

Au contraire, si ceux de Jordi Ribera sont situés à Bratislava, ils affronteront la République tchèque, que les organisateurs ont placée directement dans le groupe E. Alors que si l’Espagne doit jouer la première phase à Kosice, domicile du groupe F, ils devront affronter un autre des hôtes de la tournoi, Slovaquie. Les deux premiers des groupes A, B et C joueront la deuxième phase du tournoi à Budapest, tandis que les deux premiers des groupes D, E et F joueront à Bratislava.

La phase finale de l’Européen, qui se tiendra du 13 au 30 janvier 2022, se déroulera dans la capitale hongroise.

Voici le battage médiatique:

Chapeau 1: Espagne, Croatie, Norvège, Slovénie, Allemagne et Portugal.

Pot 2: Suède, Hongrie, Russie, Danemark, Serbie et Autriche.

Pot 3: Slovaquie, Biélorussie, Islande, République tchèque, France et Macédoine du Nord.

Chapeau 4: Pays-Bas, Monténégro, Ukraine, Pologne, Bosnie-Herzégovine et Lituanie.

– Lieux de la première phase: Szeged, Budapest -2 groupes et Debrecen (Hongrie); Bratislava -2 groupes- et Kosice (Slovaquie)

– Lieux de la deuxième phase: Budapest (Hongrie) et Bratislava (Slovaquie)

– Phase finale: Budapest (Hongrie).