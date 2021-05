L’Espagne affrontera la Suède, la République tchèque et la Bosnie dans le championnat d’Europe

06/05/2021 à 18:59 CEST

L’équipe espagnole masculine de handball, vainqueur des deux derniers Européens, affrontera l’actuel vice-champion du monde, la Suède, la République tchèque et la Bosnie-Herzégovine. lors de la première phase du Championnat d’Europe qui se jouera en janvier 2022 en Hongrie et en Slovaquie 2022, selon le tirage au sort organisé ce jeudi à Budapest.

L’équipe espagnole, qui faisait partie du groupe E, disputera ses matchs de première phase à Bratislava, capitale de la Slovaquie. Dans le cas où les “ Hispaniques ”, qui ont affronté le nul en tête de série, obtiendraient l’une des deux premières places du groupe, ils s’affronteraient également à Bratislava dans la deuxième phase avec les deux premiers classés du groupe D (Allemagne, Autriche, Biélorussie et Pologne) et groupe F (Norvège, Russie, Slovaquie et Lituanie).

En cas de réalisation comme prévu de leur classement pour la deuxième phase, L’Espagne devrait obtenir l’une des deux premières positions de ce nouveau groupe pour accéder aux demi-finales, qui se joueront comme la finale à Budapest.

Par conséquent, le grand objectif de équipe dirigée par Jordi Ribera est d’obtenir un billet pour ces deux jours clés dans lequel les médailles seront disputées dans l’imposant “Laszlo Papp Budapest Sports Arena”, une scène d’une capacité d’environ 12 000 spectateurs. L’Européen de Hongrie et de Slovaquie, qui comptera au total 24 équipes participantes, se jouera du 13 au 30 janvier 2022.

L’équipe espagnole défendra le titre qu’elle a remporté en 2020 après avoir battu la Croatie 22-20 à la Tele2 Arena de Stockholm. Les hommes de Jordi Ribera ont également remporté la médaille d’or en 2018 en passant sur la Suède 29-23 à l’Arena Zagreb, ils choisissent donc d’égaler l’exploit réalisé par le Suédois Magnus Wislander, Tomas Svensson, Stefan Lövgren et sa compagnie avec trois scepteurs continentaux suivis en 1998, 2000 et 2002. .

Le tournoi

-Groupe A (Debrecen, Hongrie): Slovénie, Danemark, Macédoine du Nord et Monténégro.

-Groupe B (Budapest, Hongrie): Portugal, Hongrie (hôte), Islande et Pays-Bas.

-Groupe C (Szeged, Hongrie): Croatie, Serbie, France et Ukraine.

Entrerríos ne sera plus avec les Hispaniques au Championnat d’Europe 2022

-Groupe D (Bratislava, Slovaquie): Allemagne, Autriche, Biélorussie et Pologne.

-Groupe E (Bratislava, Slovaquie): ESPAGNE, Suède, République tchèque et Bosnie-Herzégovine.

-Groupe F (Kosice, Slovaquie): Norvège, Russie, Slovaquie (hôte) et Lituanie.

– Lieux de première phase: Debrecen (HUN), Budapest (HUN), Szeged (HUN), Bratislava, deux groupes (SVQ) et Kosice (SVQ).

– Lieux de la deuxième phase: Budapest et Bratislava.

-Phase finale: Budapest.