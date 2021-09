L’Espagne ajoute 33 médailles et dépasse le résultat de Rio de Janeiro

02/09/2021 à 17h10 CEST

Trois Médailles de bronze, deux dans la piscine avec Marta Fernández et Sarai Gascon et un autre par Héctor Cabrera au lancer du javelot, permettre L’Espagne atteint 33 médailles aux Jeux Paralympiques de Tokyo avec trois jours pour terminer la compétition dépasser 31 à Rio de Janeiro.

Le nageur de Barcelone, Sarai Gascón a remporté la médaille de bronze au 100 papillon, classe 9 des handicapés physiques, et a ajouté sa deuxième médaille aux Jeux Paralympiques de Tokyo après l’argent au 100 mètres gratuit réalisé il y a quelques jours. Gascon, qui participe à ses quatrièmes Jeux, a scellé son double à Tokyo, dans la piscine du Centre aquatique de la ville japonaise, endossant le bon temps d’une manière qu’il vit à 28 ans.

Aussi de le bronze était la médaille de la Burgos Marta Fernández au 50 mètres nage libre, classe S4 pour infirmité motrice cérébrale, et qui lui a valu de compléter sa collection de médailles à Tokyo après avoir décroché l’or en brasse et l’argent en papillon.

Gros plan sur les médailles le relais individuel 4x100m relais 34 points est resté composé de Nuria Marqués, Sarai Gascón, Isabel Yinghua Hernández et Teresa Perales, qui a terminé à la quatrième place. Aussi ils ont obtenu un diplôme José Antonio Mari, en 100 papillon S9 et Miguel Ángel Martínez Tajuelo à 50 mètres style libre S3.

ATHLÉTISME

Le valencien Héctor Cabrera a remporté la médaille de bronze aux Jeux Paralympiques de Tokyo, en lançant 61,13 mètres dans l’épreuve du javelot, dans la classe F13 pour les malvoyants, dans une compétition marquée par les fortes pluies qui se sont abattues tout au long de la journée dans la ville japonaise. Cabrera, qui souffre d’une déficience visuelle, n’a été dépassé que par le Britannique Daniel Pembroke, qui, avec 69,52, son record personnel, a remporté l’or. La l’argent est allé à l’Iranien Ali Pirouj avec 64.30.

Dans le stade olympique d’athlétisme, l’athlète galicien Desirée Vila a fait ses débuts aux Jeux avec une sixième place et un diplôme de longitude T63 pour les handicapés physiques grâce à un meilleur saut de 4,02 mètres qu’il a réussi à la cinquième tentative. La la victoire est revenue à l’Australienne Vanesa Low avec un record de 5,28 mètres.

Le madrilène Sara Andrés a réussi à se qualifier pour la finale 100 mètres, classe T64 pour handicapés physiques, avec le 8e meilleur temps général après avoir terminé sa série à la quatrième place. Il sera également en finale du 400 mètres, classe T13 pour les malvoyants, Adiaratou Iglesias, qui a battu sa série et espère ajouter sa deuxième médaille à Tokyo après l’or obtenu au 100.

BASKET-BALL FEMME

La Équipe d’Espagne féminine joueur de basket-ball en fauteuil roulant a dit au revoir à Tokyo avec un diplôme après avoir terminé huitième en s’inclinant contre la Grande-Bretagne (43-62).

Le niveau démontré par l’Espagne à Tokyo conforte la croissance enregistrée ces dernières années après avoir été septième à la Coupe du monde 2018 à Hambourg et quatrième au Championnat d’Europe de Rotterdam 2019, dans laquelle il a obtenu son billet paralympique pour Tokyo 2020. Dans la première phase, L’Espagne termine quatrième du groupe B en s’inclinant contre les Etats-Unis (68-34), la Chine (29-46) et les Pays-Bas (24-63), et en battant l’Algérie (8-80), ce qui restera dans l’histoire comme la première victoire historique dans un Paralympique Jeux d’une équipe espagnole féminine de basket-ball en fauteuil roulant.

CANO

Dans le Tokyo Regatta Channel, les athlètes espagnols ont performé à un bon niveau. Dans les les kayakistes individuels Adrián Castaño, Adrián Mosquera et Juan Antonio Valle ont atteint les demi-finales, Comme Inés Felipe dans la catégorie féminine. Canoë tellement Higinio Rivero et Adrián Mosquera se sont également qualifiés pour les demi-finales des classes VL2 et VL3, respectivement.

TAEKWONDO

Alex Vidal, débutant aux Jeux Paralympiques de Tokyo avec la première du taekwondo dans le programme compétitif, a été éliminé sur la voie rapide dans la catégorie K44 -61kg après avoir perdu ses deux combats, dans lesquels la condition physique de son genou droit a fait des ravages après une déchirure des ligaments croisés.

Le galicien, 39, perdu le premier devant l’Egyptien Mohamed Elzayat et après avant à l’un des favoris aux médailles, le Mongol Bolor Erdene Ganbat, qui s’est incliné en demi-finale.

CYCLISME

Le cycliste valencien Ricardo Dix, porte-drapeau de la délégation espagnole à ces Jeux Paralympiques de Tokyo, a terminé dixième et seulement dix secondes derrière le bronze lors de la course sur route organisée sur le circuit international de Fuji, qui s’est déroulée sous une forte averse. Ont, 46 ans, a dû faire face à de fortes pluies sur les routes de Fuji et aussi avec des rivaux des classes C2 et C3, moins handicapés que le sien, qui ont participé à la même épreuve que lui, la C1.

La victoire de la course, disputée sur un Parcours de 79,2 kilomètres, Le Britannique Benjamin Watson l’a emporté, suivi de son compatriote Finlay Graham. Le bronze est allé aux Français Alexandre Leaute, qui a franchi la ligne d’arrivée 6:43 derrière le vainqueur et seulement dix secondes devant Ricardo Ten, qui était dixième. L’autre Espagnol dans la course, le Saragosse Eduardo Santas, a terminé vingt-sixième.Avec 30 médailles (9 or, 13 argent et 11 bronze) L’Espagne est douzième tableau des médailles au classement général des Jeux Paralympiques qui mène la Chine avec 167 (77, 46 et 44), suivie par le Comité paralympique russe (RPC) avec 97 (32, 23 et 42) et la Grande-Bretagne avec 96 (34, 27 et 35).