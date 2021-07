Juridique & Réglementaire

L’Espagne approuve la loi anti-fraude fiscale exigeant la divulgation des avoirs cryptographiques

La législature espagnole a adopté une loi anti-fraude qui impose la divulgation des crypto-monnaies détenues à l’étranger, selon des rapports locaux.

Cependant, l’UE devrait présenter sa résolution sur la question le 14 juillet, ce qui pourrait remettre en cause la mise en œuvre de la nouvelle loi.

Le Congrès a approuvé jeudi après-midi le projet de loi sur la prévention et la lutte contre la fraude fiscale.

Promu par la ministre des Finances, María Jesús Montero, la loi oblige ses citoyens à déclarer les monnaies virtuelles détenues à l’étranger.

Le modèle controversé 720, selon lequel les citoyens peuvent être condamnés à une amende pouvant aller jusqu’à 150 %, a été critiqué dans l’UE pour sa mise en œuvre en 2015.

En cas de non-respect de l’obligation, la sanction consistera en une amende forfaitaire de 5 000 euros pour chaque ensemble de données se référant à chaque monnaie virtuelle considérée individuellement selon sa classe qui aurait dû être incluse.

Si la divulgation est fournie de manière incomplète ou inexacte, l’amende sera d’un minimum de 10 000 euros. Lorsqu’il s’agit de déclarer après la date limite sans l’exigence préalable de l’administration fiscale, la pénalité sera d’un minimum de 1 500 euros.

Même ceux qui font la déclaration par des moyens autres qu’électroniques, informatisés et télématiques seront sanctionnés lorsqu’il existe une obligation de le faire par ces moyens.

De plus, le projet de loi limite les paiements en espèces à 1 000 euros contre 2 500 euros, une mesure précédemment rejetée par la Banque centrale européenne (BCE) en février 2019. La limite de paiement en espèces est également abaissée de 15 000 à 10 000 euros dans le cas des personnes physiques. domiciliations fiscales en dehors de l’Espagne.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.