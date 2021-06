L’Espagne atteint 96 qualifications pour les Jeux Paralympiques de Tokyo

06/10/2021 à 12:20 CEST

.

La Fédération Internationale de Tennis (ITF) a publié le classement de qualification pour les Jeux Paralympiques de Tokyo, selon lequel L’Espagne obtient quatre places dans la catégorie hommes, portant à 96 athlètes nationaux avec une présence garantie au rendez-vous japonais.

Les quatre joueurs de tennis qui se rendront au Japon sont originaires de Vigo Martin de la Puente (13ème place sur la liste mondiale), le Madrilène Daniel Cavrezaschi (18e), le Barcelone Kiko tur (42º) et le Murcien Kike siscar (45º). Les trois premiers ont déjà représenté l’Espagne aux Jeux de Rio 2016, mais désormais, contrairement à il y a cinq ans, il n’y aura pas de représentation féminine.

Après l’incorporation de ces quatre joueurs de tennis en fauteuil roulant, l’équipe paralympique espagnole compte 92 places de qualification pour les Jeux de Tokyo, plus quatre pour les athlètes de soutien.

Sur ces 96 sièges, 34 correspondent à des sports collectifs : 12 pour chacune des équipes féminines et masculines de basket-ball en fauteuil roulant, qui concourront à nouveau ensemble 29 ans après l’avoir fait pour la dernière fois à Barcelone 1992, et les dix restants, pour le football aveugle -5 équipe, divisée en huit joueurs malvoyants et deux gardiens.

En natation, il y aura 24 représentants espagnols, 15 hommes et neuf femmes. Ils ont une place féminine garantie pour avoir réalisé un minimum de cinq athlètes –Teresa Perales, Michelle Alonso, Sarai Gascón, Marta Fernández et María Delgado-, tandis que les quatre autres choisissent Nuria Marqués, Ariadna Edo, Isabel Yinghua Hernández et Nahia Zudaire, tous avec un minimum de B.

Dans la catégorie masculine, seuls Toni Ponce et Íñigo Llopis sont assurés d’être présents au Japon, bien qu’il y ait onze autres nageurs avec un minimum B qui puissent opter pour les treize places restantes : Luis Huerta, Jacobo Garrido, David Levecq, Miguel Luque, José Antonio Marí, Carlos Martínez, Miguel Ángel Martínez, Sergio Martos, Óscar Salguero, David Sánchez et Xavi Torres.

La date limite pour accréditer les notes minimales de natation qui permettent d’accéder à ce quota se termine le 20 juin.

Les 18 places en athlétisme -16 pour les athlètes handicapés plus deux guides- ne sont pas si faciles à répartir. Pour les huit femmes Il y a quatre femmes avec un minimum A (Adiaratou Iglesias, Desirée Vila, Sara Andrés et Mari Carmen Paredes-Lorenzo Sánchez) et autant avec un minimum B (Sara Martínez, Miriam Martínez, Izaskun Osés et Susana Rodríguez-Celso Comesaña).

Dans la catégorie hommes, il y a sept des huit places qui sont déjà attribuées à Alberto Suárez, Gustavo Nieves, Kim López, Héctor Cabrera, Iván Cano, Yassine Ouhdadi et Gerard Download et leur guide Guillermo Rojo, donc la dernière place disponible devra être choisie parmi les trois athlètes qui ont atteint le minimum B jusqu’à présent (Xavi Porras, Deliber Rodríguez et lvaro del Amo). Il est toujours possible d’élargir le quota dans ce sport grâce au système de notes de haute performance, qui sera attribué le 23 juin.

Le tennis de table a six places attribuées, toutes nominatives et obtenues par classement : Iker Sastre, Álvaro Valera, Jordi Morales, Juan Bautista Pérez, José Manuel Ruiz et Eduardo Cuesta.

En canoë il y aurait plusieurs représentants après les trois places obtenues lors de la dernière Coupe du monde avec Adrián Castaño, Adrián Mosquera et Inés Felipe, qui rejoignent les deux conquis en Coupe du monde 2019 par Higinio Rivero et Juan Antonio Valle.

En cyclisme, le quota a à peine été distribué mais l’équipe nationale, qui ne compte actuellement que deux places, espère en approcher les dix le 14 juin, lors de la publication du classement combiné par nations après la Coupe du monde.

L’aviron a un seul représentant (Javier Réja), taekwondo (Álex Vidal) et le coup (Juan Antonio Saavedra), trois sports pour lesquels il existe des options de médailles à Tokyo.

En plus de ces onze sports, il y en a quatre autres dans lesquels l’Espagne a encore des options pour obtenir des places. L’haltérophilie et le judo publieront leurs classements de qualification le 28 juin, tandis que le triathlon le fera le 5 juillet. Enfin, le tir à l’arc organisera son tournoi de qualification mondial du 4 au 11 juillet en République tchèque.

Le Comité paralympique espagnol estime que le chiffre final au Japon sera d’environ 115 athlètes.