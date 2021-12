L’Espagne aux prises avec Omicron alors que des affaires battent des records – Des plans pour sauver 500 000 de l’isolement | Monde | Des nouvelles

L’Espagne est frappée par une vague de la variante Omicron fortement muté alors que les dernières données du ministère de la Santé révèlent mardi que près de 100 000 nouvelles infections ont été enregistrées. Mercredi, le ministère de la Santé a réduit la période d’isolement des personnes testées positives pour COVID-19 à sept jours contre dix, malgré des nouvelles infections atteignant des niveaux record.

Le temps d’isolement pour les contacts étroits de ceux qui ont été testés positifs a également été réduit à sept jours, mais plus de 500 000 personnes pourraient être épargnées si la Commission de la santé publique décidait de supprimer complètement la quarantaine pour ce groupe.

La décision espagnole, prise à l’unanimité lors d’une réunion entre la ministre de la Santé Carolina Darias et les chefs régionaux de la santé, fait suite à des mesures similaires prises par d’autres pays, dont le Royaume-Uni et les États-Unis.

Un responsable régional de la santé a déclaré : « Nous devons nous adapter à la nouvelle situation créée par la variante omicron.

« La circulation du virus est très élevée et les cas augmentent de façon exponentielle, mais il est également vrai que la grande majorité des cas sont très bénins ou asymptomatiques chez les personnes vaccinées.

LIRE LA SUITE: Les Britanniques vivant dans l’UE ne peuvent désormais plus traverser la France pour rentrer du Royaume-Uni

« Cela signifie que cela commence à avoir moins de sens de maintenir une période d’isolement aussi longue, ce qui a été convenu pour les variantes précédentes et qui a un coût économique énorme. »

Le Royaume-Uni a choisi de raccourcir la période d’isolement à sept jours, étant donné que les tests des patients étaient négatifs les deux derniers jours.

Pendant ce temps, lundi, les États-Unis ont annoncé que les personnes sans symptômes pourraient quitter l’isolement après seulement cinq jours, mais le patient est encouragé à porter un masque facial dans tous les environnements pendant cinq jours supplémentaires.

José Miguel Cisneros, responsable des maladies infectieuses à l’hôpital Virgen del Rocío de Séville, a déclaré : « Les études les plus cohérentes montrent que les positifs ne sont plus contagieux dans les formes d’infection bénignes ou asymptomatiques après le septième jour.

« C’est la principale raison de l’isolement prolongé de ces travailleurs, et cela n’a aucun sens.

« Entre 20 pour cent et 30 pour cent sont encore testés positifs dix jours voire des semaines plus tard et ils doivent prolonger l’isolement lorsque le test positif est dû à des traces d’ARN du virus qui ne peuvent plus infecter. »

Cela survient alors que le pays signale un nombre record d’infections quotidiennes, malgré le fait que les hospitalisations restent relativement faibles.

Les admissions quotidiennes en soins intensifs équivalent à 44% du pire pic de la vague de janvier 2021.

Alors qu’au cours des sept derniers jours, plus de cas ont été enregistrés que jamais pendant la pandémie et 60 % de plus qu’au pire de janvier 2021.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega