L’Espagne avance à l’Euro 2020 avec une victoire dominante en finale de la phase de groupes

in

L’Espagne de Luis Enrique est qualifiée pour les huitièmes de finale grâce à une victoire sensationnelle 5-0 sur la Slovaquie lors de la finale de la phase de groupes de l’Euro 2020 devant le public local à Séville.

Les quatre joueurs barcelonais de l’équipe de La Roja ont commencé le match, avec Eric García et Jordi Alba en défense et Sergio Busquets de retour dans l’équipe aux côtés de Pedri au milieu de terrain.

L’Espagne a été excellente dès le début, faisant pression sur le terrain et attaquant à maintes reprises, et ils ont eu une chance en or dans les 10 premières minutes lorsque Koke a été renversé dans la surface, mais le penalty d’Álvaro Morata a été sauvé par Martin Dubravka.

C’était le deuxième penalty manqué en deux matchs pour La Roja, et cela aurait pu facilement devenir un match très nerveux, l’attaque espagnole ayant du mal à trouver un but comme lors des deux premiers matches.

Ce n’était pas le cas cette fois : l’Espagne a continué à mettre la pression et les buts sont finalement arrivés. Le premier était un étrange but contre son camp du gardien slovaque Martin Dubravka, qui a fait… quelque chose avec le ballon après que Pablo Sarabia a frappé la barre transversale.

Juste avant la mi-temps, Aymeric Laporte a porté le score à 2-0 avec une tête d’un centre de Gerard Moreno, et les vannes étaient ouvertes: dans les 25 premières minutes de la seconde mi-temps, Sarabia a marqué après une passe décisive d’Alba, Ferran Torres a eu une talonnade effrontée pour le quatrième, et Kucka a marqué contre son camp pour porter le score à 5-0.

Grâce à une victoire 3-2 de la Suède sur la Pologne dans l’autre match, les trois points n’ont pas suffi à l’Espagne pour décrocher la première place du groupe, mais cette performance est extrêmement encourageante avant les huitièmes de finale.

Est-ce une coïncidence si la meilleure performance de l’Espagne est survenue avec les quatre joueurs du Barça sur le terrain ? À vous de me dire.