L’Espagne, avec une bonne part dans la chasse à l’or olympique

14/07/2021 à 11h34 CEST

pari

Le départ du grand événement sportif par excellence approche à grands pas. Malheureusement, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 se dérouleront sans portes publiques et à huis clos, avec ce que cela implique au niveau du spectacle et du plaisir. Le village olympique ne sera pas comme les autres années et les athlètes sont obligés de le quitter dès qu’ils ont terminé leur participation. Bien sûr, l’illusion n’a pas fait l’objet d’un veto.

Les Espagnols arrivent à Tokyo sans être l’équipe favorite pour diriger le tableau des médailles et, bien que cela n’arrivera pas, il y a des athlètes qui mènent le tableau des sélectionnés pour entrer dans l’Olympe des champions. Niko Shera en judo (-90 kg) ou Sandra Sánchez en karaté ne sont que deux exemples que l’armée est à craindre. Que l’Espagne ajoute plus de 5 médailles d’or est payé sur Betfair pour [1.67].

Quoi L’Espagne est le pays avec le plus de médailles d’or versées à [501] et c’est pratiquement impossible, mais vouloir gagner, c’est difficile pour eux de battre les Espagnols. Dans le tableau mondial des médailles, le favori absolu est les États-Unis, dont le quota pour le mener est dans un ridicule [1.1]. Derrière apparaît la Chine, [5.5].

Quant au nombre de médailles, la différence est encore plus grande. Que les États-Unis sont ceux qui sont le plus payés [1.03], donc Betfair suppose que les Américains seront ceux qui accrocheront le plus de métaux à l’événement olympique. La Chine, pour sa part, dispose d’un quota de [10].

L’Eurocup appartient déjà à l’histoire et maintenant les Jeux Olympiques sont ce que les fans attendent comme l’eau de mai. C’est vrai qu’ils seront différents et c’est vrai qu’ils perdront de l’attrait avec l’écho des pavillons et le silence des tribunes, mais les Jeux sont les Jeux. Le plus grand événement sportif au monde est ici.