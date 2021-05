L’Espagne bat clairement l’Autriche et se qualifie pour l’Europe

13/05/2021 à 20:11 CEST

.

L’Espagne a remporté le billet pour disputer le prochain championnat d’Europe, prévu l’été prochain en Serbie, en Roumanie et en Bulgarie, avec une victoire solvable sur l’Autriche 3-0, lors de la quatrième journée du championnat pré-européen organisé à Graz (Autriche).

Les Espagnols, dirigés par Pascual Saurín, a continué avec le bon match affiché contre la Norvège la veille, où ils n’ont reçu aucun set contre.

Les Espagnols ont dominé dès le départ un premier set dans lequel ils étaient toujours en tête au tableau de bord. L’attaquant Maria Segura a été l’un des moments forts d’un premier set qui s’est terminé par un bloc de Lucia Prol, qui a mis les 25-17 en faveur de l’Espagne.

Le deuxième set a commencé avec l’Autriche plus intense en défense et concentré, ce qui a établi le 7-4 sur le tableau de bord pour les Européens centraux. À ce moment du jeu, Pascual Saurín a dû demander un temps mort pour réactiver ses joueurs.

Le setter Maria Jose Corral et l’attaquant Ana Escamilla Ils sont entrés pour renverser la situation et c’était le cas. L’Espagne a réduit un revenu maximum de cinq points pour les Autrichiens et a clôturé le deuxième set avec un 25-21 favorable pour les Espagnols.

Le troisième set a débuté avec de petits avantages pour l’Espagne que l’Autriche a su atténuer rapidement.L’égalité a régné pendant presque tout le troisième set. Aucune des deux équipes n’a pu gagner un avantage jusqu’à ce qu’avec 22-22 sur le tableau de bord, l’Espagne ait fait une série de trois points consécutifs pour gagner le match et le troisième set 25-22.

Les plus marquantes du match ont été les Espagnoles María Segura et Carmen Unzué, avec respectivement 22 et 11 buts. L’Espagne, qui a déjà décroché la deuxième place qui donne accès à l’Européen, affrontera la Grèce (vendredi) et la Norvège (samedi) dans les deux jours restants de la pré-européenne.