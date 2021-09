L’Espagne bat facilement l’Irlande du Nord en qualification pour l’Euro

24/09/2021 à 16h03 CEST

L’équipe féminine espagnole de football U17 a facilement battu l’équipe d’Irlande du Nord 3-0 lors de la première journée du tour de qualification pour le Championnat d’Europe 2022 -qui se déroule en Serbie- dans un match qui a dominé de bout en bout.

Deux buts en première mi-temps par Cristina Libran (min.18) et Laia martrette (min.42) et un dans la deuxième partie de Victoria López (min.72) a certifié la victoire du groupe dirigé par Eugenio Gonzalo. La sélection a dépassé son rival, qui a terminé le match avec un seul tir au but de Jiména Vicaire. L’Espagne a assiégé l’Irlande du Nord et a tenté sa chance jusqu’à 30 fois.

L’équipe U17 continue ainsi avec la cadence positive qu’elle traîne de sa précédente rencontre, où elle s’était imposée 0-6. Sur les six derniers matchs joués, le bilan est positif avec quatre victoires – pour deux défaites. De plus, l’Espagne reste invaincue face à l’équipe d’Irlande du Nord, qu’elle a remportée lors des deux matches précédents.

Les Espagnols sont dans le groupe 7 et devront affronter l’Islande lors de la 2e journée de ce tour de qualification, et la Serbie la troisième, à la recherche d’un passeport pour le deuxième tour de qualification du tournoi continental en Serbie 2022.