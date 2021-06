L’Espagne bat la Croatie dans la classique de l’Euro 2020 et se qualifie pour les quarts de finale

La phase à élimination directe de l’Euro 2020 a été fantastique jusqu’à présent, et le premier match des huitièmes de finale de lundi n’a pas déçu non plus. L’Espagne et la Croatie nous ont offert un classique instantané asbolute à Copenhague, et La Roja est repartie avec une incroyable victoire 5-3 après 120 minutes de football mémorable.

Eric García, Jordi Alba, Sergio Busquets et Pedri ont tous joué pour l’Espagne, et les deux milieux de terrain ont joué un rôle crucial dans la victoire.

La domination espagnole dans les 15 premières minutes du match n’a pas été récompensée par un but grâce à une mauvaise passe de Koke après une magnifique passe de Pedri, et La Roja a été punie par une autre passe de Pedri, cette fois à son propre gardien Unai Simón qui ne pouvait pas contrôler le ballon et l’a redirigé contre son propre filet pour un ouvreur bizarre.

L’Espagne n’a pas été affectée par les circonstances du but de la Croatie et a continué à attaquer sans relâche, semblant particulièrement dangereuse sur le côté gauche. C’est là que José Gayà a tiré un tir au but qui a été sauvé par Livakovic, puis Pablo Sarabia a été le premier au rebond pour porter le score à 1-1 sept minutes avant la mi-temps.

L’équipe de Luis Enrique a continué à dominer au début de la seconde mi-temps, et il n’a pas fallu longtemps pour qu’ils complètent le retour grâce à une belle course de Pedri, un excellent centre de Ferran Torres et une tête ferme de César Azpilicueta.

Puis ce fut l’heure de Ferran Torres de rejoindre le groupe de buteurs alors qu’il recevait une longue passe spectaculaire de Pau Torres et battait calmement son défenseur et le gardien pour porter le score à trois pour l’Espagne.

La Croatie n’a jamais abandonné et créé ses propres chances même si l’Espagne semblait être la meilleure équipe et avait une avance de deux buts, et leur persévérance a payé lorsque Mislav Orsic est sorti du banc pour changer la donne. Il a d’abord marqué un but débraillé pour porter le score à 3-2, puis il a joué un centre parfait à Mario Pasalic pour un égaliseur dans le temps additionnel.

Ce match méritait plus de 90 minutes, et nous en avons eu plus en prolongation. Les deux équipes y sont allées dans la période supplémentaire, avec Simón réalisant un arrêt sensationnel et Dani Olmo ayant un but sûr bloqué par la défense croate sur la ligne avant qu’ils n’aient joué 10 minutes en prolongation.

Ensuite, il était temps de se racheter pour le très décrié Álvaro Morata qui a tiré une roquette dans le fond des filets à la 100e minute pour porter le score à 4-3 pour l’Espagne.

Mikel Oyarzabal a porté le score à 5-3 seulement trois minutes plus tard pour donner à l’Espagne une avance de deux buts, et cela a vraiment dégonflé la Croatie qui n’a pas pu produire grand-chose dans les 15 dernières minutes de la prolongation. L’Espagne a manqué de temps et le coup de sifflet final a malheureusement mis fin à l’un des plus grands matchs du Championnat d’Europe de tous les temps.

L’Espagne de Lucho passe à autre chose et remportera le vainqueur France-Suisse en quarts de finale. Quel match.