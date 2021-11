L’Espagne bat la France en prolongation et revalide le titre

21/11/2021 à 00:40 CET

L’équipe espagnole de roller hockey a été proclamée championne d’Europe ce samedi du Portugal après avoir battu la France (2-1) en prolongation avec un but de Toni Perez qui a donné le titre aux hommes de Guillem Cabestany.

ESP

FRA

Espagne

Carles Grau, Sergi Panadero, Xavier Barroso, Ignacio Alabart, Pau Bargalló-cinq de départ- Malian, Aragonès, Ferran Font et Toni Pérez.

La France

Bonneau, Bruno di Benedetto, Herman, Roberto di Benedetto, Carlo di Benedetto-Audelin, Gefflot, Debrouver, Savreux et Le Berre.

Buts

0-1 M.33 Bruno di Benedetto. 1-1 M. 40 Carballeira. 2-1 M. 58Toni Pérez.

Pavillon

Pavilhao Multiusos de Paredes. Environ 800 spectateurs.

Pour la deuxième journée consécutive, l’Espagne a battu la France. Déjà fait 3-1 ce vendredi pour fermer votre pass à la finalel dans une phase de groupes où ils n’ont guère subi de choc majeur lors de leur défaite 9-10 contre le Portugal.

Un peu plus de 24 heures plus tard, ils revoyaient leurs visages devant le tableau français. Quelques matchs d’affilée et remporter des victoires n’a pas été facile. On pouvait faire confiance à l’Espagne et ne pas prendre le duel important, celui qui a donné le titre. Mais il n’a pas échoué, même s’il a dû revenir pour redevenir champion.

Après une première mi-temps même avec des occasions pour les deux équipes, le tableau d’affichage n’a pas bougé. Dans la seconde 25 minutes, le nom du champion allait être décidé et la France était sur le point de battre le favori.

Tout d’abord, il a prévenu par Bruno Di Benedetto, mais une double intervention de Carles Grau a sauvé l’Espagne. Cependant, peu de temps après, à la minute 34, les mêmes protagonistes ont eu une chance inversée. Benedetto n’a pas manqué et la France a été placée au tableau d’affichage avec un dangereux 0-1.

Posséder Benedetto pourrait encore compliquer les choses, mais il a raté un coup franc direct qui a à nouveau sauvé l’un des héros du match, Carles grau. Le 0-2 aurait été une dalle très lourde, mais elle n’est pas venue et L’Espagne a réagi à temps avec un penalty transformé par César Carballeira, le quatrième tout au long du championnat.

Le but espagnol, à la 41e minute, a presque mené directement à la prolongation. Dans les neuf minutes restantes de l’accident, seulement Police Ferran a pu donner la victoire à l’équipe Cabestany. Cependant, il n’a pas non plus touché Bonneau sur un coup franc direct.

C’est dans la deuxième partie des heures supplémentaires que le moment de l’extase est arrivé. Toni Perez a fait la finale 2-1 à la minute 58 et L’Espagne remporte son 18e titre de l’histoire après un européen très compliqué avec des hauts et des bas dans leurs performances et leurs résultats.