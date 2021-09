L’Espagne bat la Hongrie avec une exposition de football associatif

21/09/2021

Le à 23:16 CEST

Deux doigts. L’Espagne n’a pas déçu à Budapest et a remporté une autre victoire dans une exposition de football d’association « made in » Barcelone. Alexia, Patri et Aitana dominé le milieu de terrain et les doublets de Esther, Mariona et Amaiur et les deux Athénée Ils valaient la peine d’ajouter trois points supplémentaires et de rapprocher l’équipe de la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023.

HUN

ESP

Hongrie

Szocs ; Kovács (Nagy, 72′) ; Turányi (Németh, 46′) ; V. Szabo ; Csiki (Vachter, 46′) ; Kocsan (Csanyi, 62′) ; Csiszar; V. Nagy (Szakonyi, 62′) ; Zeller ; Sipos ; Paresseux

Espagne

chiffons; Batlle ; Mapi Léon ; Pereira; Corredera (A.Vicente, 70 ‘); Alexia, caillou ; Aitana (I. Guerrero, 70′) ; Marionne ; Esther González (Amaiur, 59′) ; Athénée (N. Eizaguirre, 59’)

Buts

Esther (0-1, 8′) ; Esther (0-2, 21′) ; Mariona (0-3, 23′) ; Athénée (0-4, 50′) ; Amaiur (0-5, 79′) ; Amaiur (0-6, 86′) ; Mariona (0-7, 90’+3)

Arbitre

Sabina Bolic (Croatie). TA Athénée et Corredera

Stade

Stade Hidegkuti Nándor

Connexion Blaugrana

Les Espagnols ont commencé avec un avantage considérable mais sachant qu’ils ne peuvent jamais rien tenir pour acquis jusqu’au coup de sifflet final. Avec cette détermination est venu l’ensemble de Jorge Vilda, qui a dominé le jeu et les chances pendant les quatre-vingt-dix minutes. Avis Alexia dès le début du jeu, s’approchant dangereusement du but de Szocs et à la recherche de la finition sans repos. La Hongrie était bloquée dans son terrain mais l’Espagne a réussi à déplacer le ballon avec aisance. Et le premier but ne s’est pas fait attendre. A huit minutes, Pereira a lancé une faute qui a profité de Mapi Léon aider, avec la tête, à Esther González. L’attaquante du Real Madrid, qui doutait qu’elle soit dans une position illégale, a terminé avec aisance et a attendu que l’arbitre valide le but pour célébrer.

L’équipe espagnole n’a pas laissé respirer la Hongrie et est allée chercher le deuxième. ils l’ont testé Athénée après un grand mouvement individuel et Ona Batlle avec une puissante volée de l’extérieur de la zone qui s’est retrouvée aux mains de Szocs. Jusqu’à ce qu’Esther réapparaisse qui, aidée de Patri, a trouvé l’écart à l’arrière de la défense rivale, contrôlé d’une jambe et a tiré de l’autre sans pitié pour marquer le second. Ils n’ont pas eu le temps de reconstruire les lieux. Alexia a joué dans un grand jeu individuel en surmontant trois lignes défensives jusqu’à ce qu’il trouve Patri qui, avec une grande passe profonde, l’a mis à Mariona pour le Majorquin de faire le troisième. Seul Zeller il l’a eu avant la pause pour combler l’écart dans une attaque dangereuse qu’il a finalement pu dégager Chiffons.

Amaiur imparable

Ceux de Vilda en seconde période et ils n’ont pas laissé les Hongrois entrer dans le match, jouant avec une pression étouffante. Le quatrième ne s’est pas fait attendre. Athénée condamné le match quelques minutes après un grand jeu entre Aitana et Mariona. Et est-ce que malgré quelques imprécisions et revirements, les Espagnols ne se sont pas lassés de passer à l’attaque et de chercher le but sans cesse. Il a presque Nerea Eizaguirre à diverses occasions et Amaiur il a envoyé un ballon à la barre transversale quelques secondes après son entrée sur le terrain de jeu. Mais le Saint-Sébastien n’a pas failli et a inscrit un doublé en dix minutes. Le premier, après un excellent dribble de Patri; et avec le second, il a montré sa qualité et son originalité pour couronner son talon.

Et il y avait du temps pour plus. Mariona a combattu une balle dans la zone de Szocs et a battu deux défenseurs et le gardien de but pour mettre la cerise sur le gâteau. La première victoire de l’histoire contre la Hongrie. La deuxième victoire et six points sur six dans des débuts imbattables sur le chemin de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Les Espagnols veulent montrer qu’ils méritent non seulement d’être parmi les dix premiers au classement de la FIFA, mais qu’ils vont aussi pour la Coupe du monde.