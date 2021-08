L’Espagne bat la Suède au handball et se qualifie pour les demi-finales

in

08/03/2021 à 7h53 CEST

Redaction

La L’équipe espagnole de handball a battu la Suède 33-34 en quarts de finale des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 dans un match où les « Hispaniques » ont été contraints de revenir dans une seconde mi-temps dominée majoritairement par les Scandinaves. Le gardien Gonzalo Pérez a soutenu son équipe lorsque l’Espagne a donné un arreón destiné à rincer les avantages de jusqu’à 4 buts que les Suédois avaient eus, et sur la base des buts d’Alex Dujshebaev et d’Aleix Gómez, les Espagnols ont fait demi-tour et sont parvenus à marquer trois buts de marge. (30-33) qu’ils ont réussi sereinement à remporter le match à la fin.

L’équipe, championne d’Europe et de bronze en Coupe du monde, affrontera le vainqueur du croisement entre Danois et Norvégiens.