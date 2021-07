L’Espagne bat l’Argentine aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021

Des vertus tout à fait reconnaissables dans l’histoire de l’équipe espagnole de basket qui ont été remarquées dans ce deuxième match de la Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Commandé par un Ricky Rubio Surnaturel dans la direction et surnaturel dans le lancement extérieur, la Family confirme sa place en quarts de finale et se battra pour être la première dans une confrontation vertigineuse contre la Slovénie. La base Mas Nou était très accompagnée d’un incommensurable Pau Gasol du banc, qu’à côté de Willy Hernangómez, fait oublier la mauvaise rencontre de Marc Gasol. Les choses ont très bien fonctionné sur le périmètre, pour condamner une Argentine faute d’arguments au-delà Facundo Campazzo et Nicolás Laprovittola. Le résultat final était 81 – 71.

Il y a eu un début de match électrique des Sud-Américains, qui ont relevé les lignes en défense et rendu extrêmement difficile la circulation du ballon pour l’Espagne. A chaque fois que Marc recevait, il y avait une pression suffocante et les ballons perdus de l’Espagne ont permis aux Argentins d’acquérir un grand avantage. Cependant, les 3 points de Ricky et la défense de Rudy, ainsi que le rafraîchissement de l’équipe espagnole depuis le banc, ont secoué le jeu et ont lentement mais sûrement changé la tendance. La pause a été franchie avec un avantage confortable pour l’équipe nationale, avec 6 points, mais surtout, un sentiment de domination très encourageant pour la suite du tournoi.

La Slovénie et l’Espagne se disputeront une première place clé aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021

Sergi Llull a beaucoup contribué à l’annotation et Victor Claver a été très efficace en défense et en rebond. L’équipe fait le plein, et même dans une très mauvaise journée pour Marc, ils ont réussi à mener un duel capital dans les aspirations à la médaille. Les comptes sont clairs ; L’Argentine n’aspire qu’à passer comme troisième du groupe, mais c’est presque impossible, tandis que la Slovénie et l’Espagne se mesureront à la condition privilégiée d’être premier du groupe. Celui qui réussira sera tête de série, et qui n’aura pas à faire de chiffres pour voir s’il est le meilleur deuxième, ce qui semble presque impossible étant donné que les États-Unis seront deuxièmes, si tout se passe comme prévu.