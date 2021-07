L’Espagne bat le Japon aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021

Les débuts ne sont jamais faciles, mais dans un tournoi aussi condensé et exigeant que le Jeux Olympiques de Tokyo 2021, peut être mortel. Conscients de cela, les joueurs espagnols ont sauté sur le terrain conscients de la nécessité de montrer un niveau de jeu élevé et de ne pas se limiter à gagner le match contre un rival abordable, mais de le faire en exigeant le maximum. Les moments brillants ont alterné avec des moments où trop de revirements ont été encourus, bien que le gros problème soit les mauvais pourcentages dans le tir extérieur. Malgré cela, l’équipe a clairement montré son énorme motivation et plus qu’assez d’armes pour entrer dans l’histoire, battant le Japon par 88-77.

Il existe des ressources inépuisables pour blesser les adversaires et le quintette choisi par Scariolo était aussi éblouissant sur le papier que sur le court. Ricky Rubio Il menait l’équipe avec une grande solidité et Marc Gasol délivrait de la tête et attaquait le poste bas avec plus d’efficacité et de récurrence que d’habitude ces derniers temps. Un avantage confortable a été acquis et la défense a été féroce, forçant un Rui Hachimura qui n’était pas à l’aise. Les Japonais ont de bons arguments et se sont accrochés au match, atteignant une égalité électronique au milieu du deuxième quart-temps. Il y a eu un temps mort qui a tout changé et a déclenché la tempête parfaite pour l’équipe, avec un set étonnant qui a amené le match à la mi-temps avec une avance de 20 points.

Une fois l’écart atteint, il n’y avait plus de place pour se détendre puisque dès que le piston était un peu baissé les Japonais parvenaient à entrer. Pau Gasol Il a offert une grande énergie sur le banc et était très préoccupé par le mentorat de joueurs comme Usman Garuba, qui avaient besoin de trouver sa place sur le terrain. Le niveau défensif est resté positif et une éventuelle réaction de l’équipe japonaise a été neutralisée, pour finir par gagner et acquérir une confiance remarquable face à ce qui s’en vient. L’Argentine et la Slovénie en demanderont plus pour atteindre avec succès les quarts de finale des Jeux Olympiques de Tokyo 2021 et prolonger le rêve de cette famille.